Triberg - Rudolf Allgeier, der rund 32 Jahre lang im Gemeinderat der Wasserfallstadt tätig war, ist am Sonntag, 8. Januar, im Alter von 74 Jahren nach langer Krankheit verstorben.

Der Verstorbene war in seiner Heimatstadt für viele positive Entwicklungen verantwortlich. Als Pädagoge am Schwarzwald-Gymnasium hatte er in seinen 34 Dienstjahren wie nur Wenige das Schulleben mitgeprägt.

Als Lehrer den Unterricht kreativ gestaltet

Am Schuljahresende 2012 wurde der Oberstudienrat in den Ruhestand verabschiedet. Als Rudolf Allgeier 1978 seine Stelle in Triberg antrat, wurden junge Lehrer noch "visitiert". Er hatte die Gabe gehabt, den Unterricht kreativ und mit viel Einfallsreichtum zu gestalten. Davon profitierten unzählige Schüler im Sport- und Englischunterricht. Allgeier brachte sich zusätzlich mit viel Engagement beispielsweise für Studienfahrten nach England, in die USA und für den von ihm initiierten Schüleraustausch mit Tribergs französischer Partnerstadt Fréjus ein. Ebenso organisierte er als Kreisbeauftragter Wettbewerbe für "Jugend trainiert für Olympia" in verschiedenen Sportarten.

Unvergessen bleiben auch die Aufführungen der Theater-AG des Schwarzwald-Gymnasium unter seiner Regie. Aufgrund seines überdurchschnittlichen Engagements dabei wurde er seitens der Schulleitung zum "Leiter der Theater-AG ehrenhalber und auf Lebenszeit" ernannt.

In 32 Jahren die Stadtentwicklung mitgestaltet

Daneben engagierte sich der Verstorbene seit 1985 auch für die CDU in der Kommunalpolitik und im Vereinsleben seiner Heimatstadt. Gut 32 Jahre hat Allgeier als Gemeinderatsmitglied die Geschicke der Stadt mitgeprägt, von 1994 bis zu seiner Verabschiedung 2017 auch als Erster Bürgermeister-Stellvertreter. Neben dieser Tätigkeit war er Mitglied im Ältestenrat sowie in der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands der Raumschaft Triberg (GVV), dazu auch im Arbeitskreis Kultur in Triberg (KiT). Von Mai 2010 an wirkte er zudem als Aufsichtsratsmitglied der Triberg Entwicklungs AG.

Außerdem führte er als Vorsitzender von 2006 bis 2016 den Freundeskreis Triberg-Fréjus, von dem er anschließend für seine Verdienste um eine intensiv gelebte Partnerschaft zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde. Bekannt wurde er auch durch seine Vorliebe für etwas andere Musik als langjähriges Mitglied der Kapelle "Bordell Vielharmoniker". In der örtlichen CDU war er von 2013 bis 2015 auch als Vorsitzender tätig.

Viele Ehrungen erhalten

Es gab kaum eine bedeutende Ehrung, die Allgeier nicht zuteil wurde: So erhielt er im Januar 1999 die Landesehrennadel für seine langjährige Tätigkeit als zweiter Vorsitzender des Turnvereins Triberg, bei dem er bis zu seinem Tod 48 Jahre lang Mitglied war – einige Jahre auch als Oberturnwart sowie Trainer der aktiven Handballmannschaft. Es folgte 2006 die silberne Ehrennadel des Städte- und Gemeindetags für 20-jährige Tätigkeit als Stadtrat. Für seine vielfältige ehrenamtliche Tätigkeit wurde er am 24. März 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. Mit Verspätung zeichnete ihn die Stadt Triberg am 25. Juni 2014 mit der Bürgermedaille in Gold für seine 25-jährige Tätigkeit als Stadtrat aus. Auch konnte er die Ehrennadel des Städte- und Gemeindetags in Gold entgegennehmen.

Wegen seiner Erkrankung hatte sich Allgeier die letzten Jahre aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er hinterlässt zwei Söhne und eine Tochter. Die Trauerfeier mit Beerdigung findet am Donnerstag, 12. Januar, ab 14 Uhr auf dem Friedhof der Wasserfallstadt statt.