Nachruf auf Klaus Berger: Trauer um einen vielfältig engagierten Menschen

Die Menschen im Zeller Bergland trauern um Klaus Peter Berger aus dem Ortsteil Adelsberg, der am 6. September nach kurzer, schwerer Erkrankung verstarb.
Im Familienkreis von drei Schwestern und fünf Brüdern wuchs er, von seinen Eltern behütet, auf. Schon in der Jugend engagierte er sich als Mitglied der Jugendgruppe seines Heimatdorfes im Gemeinwesen. Als Spieler stand er für den FC Zell auf dem Fußballplatz und blieb dem Verein auch später als Besucher treu. Die Sportschützen aus Adelsberg verlieren mit Klaus Berger ihren Kassierer. Die Mitglieder der Schänzli-Vogtei denken in Wehmut an ihren ehemaligen Vogt zurück.