Albstadt-Burgfelden - Leise war Elmar Maute sein ganzes Kommunalpolitikerleben lang nie. Doch leise hat er sich nun aus diesem Leben verabschiedet und hinterlässt nicht nur in Albstadt viele, die um in trauern.

Eigentlich fehlt er schon lange als Fraktionsvorsitzender und ebenso bestens informierter wie kritischer Aktivposten der SPD-Fraktion im Gemeinderat Albstadt. Dort hatte der gebürtige Lautlinger, der in Burgfelden lebte, seit 1989 seiner Heimatstadt gedient, zuletzt fünf Jahre lang als Fraktionschef. Mehrfach war er Stimmenkönig der SPD, doch nicht nur deshalb hatte seine Stimme Gewicht: Elmar Maute war stets exzellent vorbereitet und nie gewillt, die Stadtverwaltung billig davonkommen zu lassen, wenn er sie bei einem Fehler ertappte, was nur wenigen so gut gelang wie ihm.

Für seine Schule ein Hauptgewinn

"Tschuldigung, ich bin halt Lehrer", schob er seiner Kritik dann manchmal scherzhaft hinterher: Nach dem Abitur 1968 hatte Maute Englisch, Sport und Geschichte studiert, war über Sigmaringen und das Progymnasium Tailfingen 1980 ans Gymnasium Ebingen gekommen und als Fachabteilungsleiter für Englisch und Sport ein Hauptgewinn für die Schule. Denn der begeisterte Mountainbiker, der selbst manchen Sieg einfuhr, gründete eine Mountainbike-Gruppe und rief außerdem den Schüleraustausch mit den USA ins Leben, den er lange betreute, ehe er 2013 im Rang eines Studiendirektors in den Ruhestand ging. Auch als Personalrat hatte er sich engagiert.

Im Einsatz für das Krankenhaus in Albstadt

In der Kommunalpolitik drehte Maute danach nochmal richtig auf, wenngleich der Anlass bitter war: Der frühe Tod seines einstigen Schülers und politischen Ziehsohnes Markus Dapp, der als größtes politisches Talent der Stadt galt, bewog Maute, sich als Fraktionschef in die Pflicht nehmen zu lassen, wenngleich er 2014 eigentlich nicht mehr kandidieren und mehr Zeit mit seiner Lebensgefährtin verbringen wollte. Jenseits des Gemeinderats engagierte er sich er sich in der "Bürgerinitiative pro Krankenhaus in Albstadt", half Demonstrationen zu organisieren und wurde nie müde, Argumente für den Erhalt des Zollernalb-Klinikums an zwei Standorten zu liefern.

Präzise und zuweilen auch mal scharf

Die Präzision, mit der Maute argumentierte und die bei Bedarf nicht einer gewissen Schärfe entbehrte, bekam auch die Verwaltung des Landkreises zu spüren: 20 Jahre lang gehörte Elmar Maute der Kreistagsfraktion der SPD an und dort ebenfalls zu den Aktivposten.

Sprachgewandt und sportlich

Im gesellschaftlichen Leben der Stadt war Elmar Maute über Jahrzehnte präsent – das galt nicht nur für den kleinsten Stadtteil Burgfelden, in dem er mehr als 40 Jahre lang gelebt hat und in allen Ortsvereinen Mitglied war, sondern auch für die alle anderen. Vor allem bei den großen Sportveranstaltungen war Maute gern gesehener Gast. Legendär: sein Auftritt als Übersetzer für Bürgermeister Anton Reger bei der Eröffnung eines UCI-Mountainbike-Weltcups, als dem sonst so sprachgewandten Englischlehrer das passende Wort fehlte: "The Mayor thanks the Freiwillige Feuerwehr" übersetzte er den Dank Anton Regers an das Volunteer Fire Department – und erntete tosenden Applaus.

Das Ohr am Bürger

Sein Humor, sein Charme und sein herausragendes Allgemeinwissen machten Elmar Maute zum geselligen Gesprächspartner in jeder Runde. Stets hörte er aufmerksam zu, hatte das Ohr an den Bürgern, deren Anliegen er kraftvoll vertrat, und ließ sich auch mal von einer anderen Meinung überzeugen, wenn ein Gesprächspartner – selten genug – die überzeugenderen Argumente hatte.

Seit seinem Abschied aus dem Gemeinderat 2019, bei dem er mit dem Verdienstabzeichen des Städtetages Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde, hatte Elmar Maute sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, auch aus gesundheitlichen Gründen. Er verbrachte mehr Zeit mit seinen beiden Töchtern, die ihn zum fünffachen Großvater gemacht hatten, und auch deren Mutter, die er 1986 geheiratet hatte, war für ihn da.

Mit nur 72 Jahren ist Elmar Maute in der vergangenen Woche gestorben und hinterlässt Fassungslosigkeit bei allen, die ihn als omnipräsentes Kraftpaket erlebt haben. Die Trauerfeier für Elmar Maute beginnt am Freitag, 1. April, um 13 Uhr in der katholischen Kirche St. Johannes in Lautlingen.

