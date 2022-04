Langjähriger Geschäftsführer des früheren Blendax-Werks in Horb gestorben

Der frühere Geschäftsführer des bis zum Jahr 1984 betriebenen Blendax-Werks in Horb, Gerolf Ritterbusch, ist bereits am 21. März gestorben, wie die Familie nun mitteilt.















Horb/Nagold - Er war gebürtiger Nagolder, hat aber die meiste Zeit seines Lebens in Horb verbracht und hat sich immer als Horber gefühlt.

Geprägt durch den elterlichen Betrieb, der Schwarzwälder Dampfseifenfabrik Gebrüder Harr in Nagold, war sein beruflicher Weg vorgezeichnet. Er studierte Chemie und promovierte beim späteren Nobelpreisträger Georg Wittig in Heidelberg.

Bekannte Marken-Produkte für die ganze Welt produziert

Als frischgebackener Chemiker ging er 1967 trotz vieler internationaler Angebote aus familiären Gründen ins nahegelegene Horb, wo er die Leitung der damaligen Seifenfabrik der Firma Blendax übernahm. Die Seifenfabrik wurde in diesen Jahren stetig erweitert, und es kamen zur Seife (Lareen, Camay, Kür, Litamin, Kamill) noch weitere Produkte wie Handcreme (Marktführer Kamill, Eldena), Gesichtscreme (Kamill, Oil of Olaz), Sonnencreme, Körperlotion und Reinigungsmilch hinzu. Die Produkte aus Horb waren nicht nur für den europäischen Markt bestimmt, sondern wurden bis nach Kuwait, Afrika und Russland geliefert.

Bis zu 80 Mitarbeiter im Blendax-Werk

Im Horber Blendax-Werk – das sich dort befand, wo heute Kö 23 und Thomas Philips zu finden sind – arbeiteten bis zu 80 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, viele davon in Teilzeit in der begehrten "Hausfrauenschicht". Auch wurden viele Ferienjobs für Horber Schüler angeboten.

Das Betriebsklima in der "Blendax" sei von den Beschäftigten immer als besonders gut empfunden worden, was auch daher gerührt habe, dass Ritterbusch sehr an einem fairen Umgang und gegenseitiger Wertschätzung gelegen war und darüber hinaus viele Aktivitäten wie Betriebsausflüge, das jährliche Waldfest und zahlreiche Betriebsfeiern veranstaltet wurden, berichtet seine Ehefrau Ingrid Ritterbusch aus Gesprächen mit früheren Mitarbeitenden.

Von Procter & Gamble aufgekauft

1987 wurde Blendax mit seinem Hauptsitz in Mainz und allen Zweigwerken vom amerikanischen Konsumgüterkonzern Procter & Gamble aufgekauft. Bereits damals ging die Angst um, dass das Horber Werk geschlossen werden könnte. Ritterbusch hat sich in dieser Phase sehr stark für den Erhalt des Standorts eingesetzt und konnte so die Schließung noch secheinhalb Jahre hinauszögern – nicht zuletzt aufgrund der Qualität der Horber Produkte und guter finanzieller Ergebnisse.

Produktion wurde nach Irland verlagert

Dennoch wurde aus strategischen Gründen im Rahmen der europäischen Neuordnung der Produktionsbetriebe das Horber Werk 1994 geschlossen und die Produktion nach Irland verlagert. Immerhin konnte Ritterbusch damals jedem Mitarbeiter ein Weiterbeschäftigungsangebot in einem anderen Betrieb sowie eine "überdurchschnittliche Abfindung" anbieten, wie die Ehefrau erzählt.

Nach Schließung des Horber Standorts musste sich auch Ritterbusch neu orientieren. Auf mehrere interne Angebote hin wechselte er ins internationale Konzernmanagement nach Genf und später nach Groß-Gerau, wo er noch bis zu seinem Ruhestand 1997 eingesetzt war.