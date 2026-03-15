Nachruf auf Gastronomen: Trauer in Donaueschingen um Hirschen-Wirt Ulrich Früh

Unerwartet verstirbt der beliebte Donaueschinger im Alter von 74 Jahren. Auf der Baar war er bekannt für seine Lebensfreude.
Die Nachricht löst in Donaueschingen große Betroffenheit aus: Ulrich (Uli) Früh, der in der Stadt bekannte „Hirschen-Wirt“, ist im Alter von 74 Jahren völlig unerwartet verstorben. Viele Menschen verlieren mit ihm nicht nur einen Wirt, sondern einen Menschen, der das gesellige Leben in der Stadt über Jahre hinweg mitgeprägt hat. An der Seite und in Beziehung mit Bärbel Höfler prägte der beliebte Gastronom über 30 Jahre nicht nur die Gastroszene in Donaueschingen, sondern auch das Brauchtum an Fastnacht. Der „Hirschen“ war der Inbegriff von Frohsinn über die närrischen Tage und das heimliche Vereinslokal der Narrenzunft Frohsinn.