Nachruf auf Ernst Grieshaber: Beliebter Hausacher Lehrer und Gemeinderat

1 Ernst Grieshaber verstarb im Alter von 78 Jahren. Foto: Remler

Ernst Grieshaber, fast 38 Jahre Lehrer der Naturwissenschaften am Hausacher Robert-Gerwig-Gymnasium und 15 Jahre für die SPD im Gemeinderat, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Sein spezieller Humor brachte seine Kollegen oft zum Schmunzeln.









„Denn hinderlich, wie überall, ist hier der eigene Todesfall“: Das Wilhelm Busch Zitat haben „seine Mädels“, Ehefrau Dorit und die Töchter Anette, Loretta und Julia, für die Todesanzeige ausgesucht. Und es stellt Ernst Grieshaber auch nach dem Tod noch so dar, wie er im Leben war: Ihm fiel zu jeder Situation ein lockerer Spruch ein und er nahm sich selbst nicht allzu wichtig. Ernst Grieshaber starb in der Nacht zum Mittwoch im Alter von 78 Jahren. Noch im Frühjahr hatte er Hoffnung geschöpft, mit einer neuen Therapie die Leukämie besiegen zu können, doch am Ende ging es dann sehr schnell bergab. Er konnte auf eigenen Wunsch zu Hause sterben.