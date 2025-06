Ernst Fischer, Gründer und Seniorchef der Firma erfi Ernst Fischer in Freudenstadt, ist im Alter von 99 Jahren verstorben. Mit ihm verliere das Unternehmen nicht nur seinen Ursprung, sondern eine Unternehmerpersönlichkeit, deren Schaffenskraft und Weitblick bis heute das Fundament von Erfi prägen, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Geboren 1926 in Betzweiler als Sohn des Zimmermeisters Gottlieb Fischer, habe Ernst Fischer von Beginn an handwerkliche Präzision, technische Neugier und unternehmerischen Mut verkörpert.

Lesen Sie auch

Nach einer Ausbildung zum Mechaniker bei den Mauserwerken in Oberndorf von 1939 bis 1943 leistete er im Zweiten Weltkrieg seinen Kriegsdienst ab. In den Nachkriegsjahren erlernte er den Zweitberuf des Zimmermanns und arbeitete bis 1954 in leitender Position im Zimmergeschäft seines Bruders Gottlieb Fischer am Wiederaufbau des kriegszerstörten Freudenstadts. Ernst Fischer war verantwortlich für den Wiederaufbau des rechten Kirchturms der Stadtkirche. 1952 legte er die Meisterprüfung im Zimmererhandwerk ab.

In Freudenstadt lernte er 1946 seine Frau Irma Fischer (geborene Gaisser) kennen.

Grundstücke im heutigen Gewerbegebiet Wittlensweiler

1955 folgte der unternehmerische Meilenstein: die Gründung des Unternehmens „Ernst Fischer Betriebseinrichtungen“, heute Erfi. Was als Werkbankproduktion in gemieteten Räumen in der Murgtalstraße begann, habe sich durch seine Innovationskraft zu einem internationalen Technologieführer für Elektronikarbeitsplätze, Mess- und Prüftechnik sowie intelligente Testsysteme entwickelt, heißt es in der Mitteilung.

In den frühen 1960er-Jahren erwarb Ernst Fischer Grundstücke im heutigen Gewerbegebiet Wittlensweiler und investierte in eine erste Produktionshalle und ein Wohn- und Verwaltungsgebäude.

Ernst Fischer gründete einen neuen Markt

Mit scharfem Gespür für technologische Trends habe Ernst Fischer bereits in den 1960er-Jahren das Potenzial der aufkommenden Elektronikindustrie erkannt. Statt auf etablierte Pfade zu setzen, gründete er mutig einen neuen Markt: Elektroniklaboreinrichtungen mit integrierter Gerätetechnik. Die Idee, Mess- und Prüfgeräte direkt in die Labortische zu integrieren, habe den Arbeitsalltag in Forschung, Entwicklung und Ausbildung revolutioniert.

Unsere Empfehlung für Sie Erfi in Freudenstadt Auf „Didacta“ Lernumgebungen der Zukunft präsentiert Das Unternehmen stellte auf der „Didacta“ Lösungen für die Bildungsbranche vor.

Auch in den Folgejahren habe er den Markt mitgeprägt. Für seine wegweisenden Ideen wurde er mit renommierten Designpreisen ausgezeichnet.

Sohn Andreas leitet das Unternehmen seit 1995

Bis ins hohe Alter blieb Ernst Fischer seinem Lebenswerk verbunden und begleitete die Weiterentwicklung des Unternehmens mit wachem Geist. Privat widmete er sich mit Begeisterung dem Golfsport – einem Ausgleich, den er bis ins sehr hohe Alter aktiv genoss.

Tochter Karin wurde 1957 geboren, Tochter Doris 1965. Sohn Andreas kam 1968 auf die Welt und leitet das Unternehmen seit 1995 gemeinsam mit seiner Frau Christiane.

Heute beliefert Erfi Kunden weltweit – von Berufsschulen über Hochschulen und Industrieunternehmen bis hin zur Bundeswehr. Die von Ernst Fischer geschaffenen Grundwerte – Innovationsgeist, Qualität, Verantwortung – leben in der Unternehmenskultur fort.