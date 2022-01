1 Ernst "Zambi" Wölfl, hier an der Bande bei einem Turnier im Jahr 2006, ist am 29. Dezember 2021 verstorben. Foto: Hugger

Die Trauer in der hiesigen Eishockey-Welt ist groß. Ernst "Zambi" Wölfl, Eishockeyspieler, Spielertrainer und über 40 Jahre lang beeindruckender Nachwuchscoach des Schwenninger ERC, verstarb am 29. Dezember zuhause im Kreise seiner kleinen Familie, mit der er noch gemütlich Weihnachten feierte und guter Dinge war. Zambi wurde 86 Jahre alt. Er hinterlässt Ehefrau Else, einen Sohn und einen Enkel.















Link kopiert

VS-Schwenningen - Den Großteil seines Lebens verbrachte Ernst Wölfl in Eisstadien, vor allem im Bauchenberg-Stadion, der heutigen Helios-Arena. Eishockey, das war sein Leben und blieb es bis zuletzt. Noch bis vor zwei Jahren, bis zum Ausbruch der Covid-19-Pandemie, traf man ihn bei Wild-Wings-Spielen an. Seither verfolgte er Spiele und Spieler in den Medien. Als Schwenninger Nachwuchscoach brachte er rund 2000 Eishockey-Küken, darunter zahlreiche National-, DEL- und Bundesliga-Spieler, auf den Weg. Mit Dennis und Yannic Seidenberg aus Marbach zum Beispiel auch einen Stanley-Cup-Sieger (Dennis, 2011) und Silbermedaillen-Gewinner bei Olympia (Yannic, 2018). Das machte Zambi sehr stolz.

Erfolgreiche Karriere als Spieler und Trainer

Seine eigene Eishockey-Karriere startete der gebürtige Bayer aus Garmisch-Oberau erst mit zwölf Jahren. "Wir waren damals ja alles Straßen-Kanadier", erzählte Zambi später. Als kleiner, aber pfeilschneller, wendiger Verteidiger verhalf er 1950 dem SC Riessersee zum deutschen Juniorenmeister-Titel. Darauf war er bis zuletzt sehr stolz. Es folgten Spieler-Stationen in Landsberg und Ravensburg, wo er seine Frau Else kennenlernte und Sohn Patrick zur Welt kam, der selbst 1981 in den legendären Bundesligareihen des SERC stand.

Sechs Jahre spielte Ernst Wölfl für Mannheim. Er kam auf insgesamt 216 Bundesliga-Spiele. 1969 holte ihn "Doc" Hermann Benzing nach Schwenningen, die erste Mannschaft des SERC hatte bis dahin nur Freundschaftsspiele gespielt. Der Nachwuchs bestand aus 25 Kindern. Ein Jahr später waren es auch dank Zambi 120. Mit Ernst Wölfl als Spielertrainer ging es ebenfalls steil nach oben. Nach seinen Schätzungen verfolgten rund 1800 Zuschauer die Spiele, auch bei Schneefall auf den Stehwällen der damaligen Freilufteisbahn.

"Mit Puderzucker kann man doch niemanden erziehen"

Mit den Franko-Kanadiern aus Lahr spielten sich die Schwenninger mit und unter Zambi über die bayerische Regionalliga in die Oberliga. Mit 41 Jahren zog Zambi endgültig das Spielertrikot aus und kümmerte sich ausschließlich um die jungen SERC-Kufenflitzer, die nebst Betreuern und Betreuerinnen auch fürs Leben lernten. "Kämpfen, Disziplin und Ordnung – mit Puderzucker kann man doch niemanden erziehen", das war seine strenge, aber doch mit einem Augenzwinkern bedachte Trainerphilosophie.

Viele Meistertitel hat er mit dem SERC-Nachwuchs geholt, legendäre Feste in der Stadion-Gaststätte Eisbär gehörten dazu. Elf Jahre war Ernst Wölfl Verbandstrainer und hielt auf dem Eis Sportstunden mit Schulklassen ab. Auch die intensive Kindergarten-Aktion 2007 zur Nachwuchsgewinnung zum Ende seiner Trainerlaufbahn ging auf die Kappe des kleinen, weißhaarigen Eishockeylehrers mit großem Herz für seinen Sport.

Viele Jahre mit Rat und Tat zur Seite gestanden

Der Mann mit den drei Berufen – Malerausbildung, Chef-Schaufenstergestalter und Ausbilder bei der Handelskammer, denn beim Mannheimer ERC legte man damals großen Wert auf eine zusätzliche Berufsausbildung – stand nach drei schwierigen Hüft-Operationen schließlich nicht mehr an der Bande, aber lange noch mit Rat und Tat zur Seite. Ein Anruf genügte.

Die Trauer ist groß. Eishockeylegende George Fritz, der erste Schwenninger Nationalspieler, schickte aus Kanada die feinen Worte: "So sorry, he was a quiet man, but when he talked everyone listened." (Übersetzt: Mein Beileid, er war ein ruhiger Mann, aber wenn er sprach, hörten ihm alle zu)

Info: Urnenbeisetzung im Familienkreis

Die Urnenbeisetzung findet am Mittwoch, 12. Januar, im engsten Familienkreis statt.