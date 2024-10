Nachruf auf Altbürgermeister: Simmozheim hat Kurt Winkeler viel zu verdanken

Von 1970 bis 2002 hat er als Simmozheimer Verwaltungschef „die Entwicklung unserer Gemeinde wie kein anderer geprägt. Gleich zu Beginn seiner Tätigkeit konnte er im Zuge der damaligen Verwaltungsreform als noch junger Bürgermeister mit großem persönlichen Einsatz die Eigenständigkeit der Gemeinde Simmozheim in schwierigen Verhandlungen sichern und hat damit die Grundlage für solide Gemeindefinanzen und den heutigen hohen Stand der Aufgabenerfüllung gelegt“, schreibt Bürgermeister Stefan Feigl im offiziellen Nachruf der Gemeinde.

Unter Winkelers Verantwortung seien attraktive neue Wohngebiete und das Gewerbegebiet Mönchgraben erschlossen worden. Die Sicherstellung einer autarken Wasserversorgung mit dem zweiten Trinkwasserbrunnen „Allmendle II“ und dem Hochbehälter „Münklinger Weg“ sei ebenso in seine Amtszeit gefallen wie die Inbetriebnahme der heutigen Sammelkläranlage, der Neubau des Feuerwehrhauses und des gemeindlichen Bauhofes.

Soziale Infrastruktur ein großes Anliegen

„Neben der Erfüllung menschlicher Grundbedürfnisse durch die Schaffung von Wohnraum und der notwendigen Ver-/Entsorgungs- und Sicherheitseinrichtungen lag ihm die soziale Infrastruktur ganz besonders am Herzen“, so Feigl weiter. So hätten ihm die Einweihung der Geißberghalle, des damaligen Tennensportplatzes mit Kleinspielfeld und des Rasensportplatzes mit Laufbahn, mit denen er die Basis für den heute mustergültigen Spiel- und Sportpark in den „Krautländern“ gelegt habe, sicherlich auch wegen seiner großen Affinität und Leidenschaft für den Sport, das Ehrenamt und das Vereinswesen Freude und berufliche Erfüllung bereitet.

Arbeit geht im Sinne des Verstorbenen weiter

Die Weiterentwicklung der Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für die Kinder sei dem Verstorbenen mit dem Bau des Kindergartens „Max und Moritz“ und der Erweiterung der Grundschule ebenfalls ein großes Anliegen gewesen. „Mit einem funktional wie architektonisch auch heute noch vorbildlichen Rathausneubau mit Ortsbücherei legte er den Grundstein für die derzeitige Entwicklung einer neuen, sozialen Ortsmitte als Treffpunkt für alle Generationen, die wir nun in seinem Sinne weiterführen und vollenden dürfen“, schreibt Feigl.

Für die Gemeinde Simmozheim grundlegend wichtig sei auch die Ortsumgehung der B 295, „die Kurt Winkeler mit großer Beharrlichkeit vorangetrieben und die die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger in Simmozheim maßgeblich verbessert hat“.

Wegbereiter für Gemeindeverwaltungsverband

Zudem habe er großen Wert auf gute nachbarschaftliche Beziehungen und eine für alle Einwohner gewinnbringende Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden gelegt, und so sei er auch Wegbereiter für den Gemeindeverwaltungsverband, den Nachbarschaftsschulverband und den Krankenpflegeverein im Verwaltungsraum Althengstett gewesen.

Tief verwurzelt

„Diese Eckpunkte der Entwicklung der Gemeinde Simmozheim über mehrere Generationen hinweg sind untrennbar mit dem Namen des Verstorbenen verbunden. Kurt Winkeler war in Simmozheim tief verwurzelt. Wir verlieren nicht nur einen verdienten Bürgermeister a.D., sondern einen empathischen, allseits geschätzten Mitbürger, der sich zeitlebens mit großem persönlichen Einsatz für das Gemeinwohl engagiert hat“, so Feigl. Noch im hohen Alter sei er in der Ortsgemeinschaft präsent gewesen. Er werde eine große Lücke hinterlassen. Die Gemeinde Simmozheim sei Kurt Winkeler angesichts seiner herausragenden Verdienste um das Gemeinwesen zu großem Dank verpflichtet.