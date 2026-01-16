Nachruf: Albert Hug hat sich um Salzstetten verdient gemacht

Der Minigolfplatz ist sein Lebenswerk. Dem im Alter von 82 Jahren Verstorbenen ist die Existenz der Freizeitanlage „Im Hofacker“ und der Erhalt des Schlössle zu verdanken.
Eine große Trauergemeinde nahm Abschied von einem der verdienstvollsten Bürger von Salzstetten. Albert Hug ist ein leuchtendes Vorbild in bürgerschaftlichem Engagement. Während andere überlegen, hat Hug sich 60 Jahre lang wie selbstverständlich in den Dienst der Allgemeinheit gestellt. Ehrenamtliche Tätigkeiten waren stete Begleiter in seinem Leben, das er bescheiden und nicht im Rampenlicht führen wollte.