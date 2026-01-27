Nachrücker verpflichtet: Das sind die neuen Stadträte der AfD in Lahr

Stühlerücken im Gemeinderat: Christine Amann-Vogt und Hartmut Vogt werden durch zwei neue Stadträte ersetzt.
Der Personalwechsel war nötig geworden, da Christine Amann-Vogt ihr Mandat aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben will. Vor diesem Hintergrund hatte auch ihr Mann beantragt, aus dem Gremium ausscheiden zu dürfen und diesen Entschluss mit der Fürsorge für seine Frau begründet. Die beiden hätten am Montag förmlich aus dem Gemeinderat verabschiedet werden sollen, erschienen aber nicht zu der Sitzung.