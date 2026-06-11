Nachrücker im Bundestag: Stefan Glaser startet in Berlin – „Lörrach-Müllheim im Herzen“

Der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Stefan Glaser will die Grenzregion zur Schweiz stärker in Berlin vertreten.
„Meinen Wahlkreis Lörrach-Müllheim im Herzen freue ich mich darauf, dass es für mich in Berlin endlich losgeht“, blickt Stefan Glaser auf seinen ersten Arbeitstag in Berlin. „Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass es gelingt, Deutschland wieder nach vorn zu bringen. Denn davon werden gerade wir hier im Dreiländer-Eck enorm profitieren“, schreibt der Politiker in einer Mitteilung vom Donnerstag.