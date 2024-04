Einige Eltern sind in hellster Aufregung: Ist in Empfingen und Umgebung ein „Kinderfänger“ mit einem grauen Bus Marke Renault Trafic unterwegs? Diese Nachricht wird auf Whatsapp geteilt. Unsere Redaktion macht den Faktencheck.

Die Nachricht klingt beängstigend: „Dieser Bus fährt in Empfingen und Umgebung rum und hält Ausschau nach Kindern, anscheinend wurden schon einige angesprochen. Das Kennzeichen scheint gefakt zu sein.“ Zu sehen ist auf dem Bild ein grauer Kleinbus der Marke Renault Trafic mit einem bulgarischen Kennzeichen der Stadt Widin. Im Hintergrund ist nicht viel zu sehen. Straße, Gulli, Asphalt, Hecke.

Doch wer genauer hinsieht, erkennt auch zwei Straßenschilder. „Weingärtle“ steht dort. Kenner der Gegend wissen sofort: Diese Straße gibt es in Empfingen und auch in den umliegenden Orten gar nicht. Es gibt nur den Flurnamen „Weingarten“. Die nächste Straße namens Weingärtle gibt es im Rottenburger Ortsteil Obernau. Von Empfinger Umgebung kann man da nicht mehr sprechen. Auch Bürgermeister Ferdinand Truffner erklärt: „Ist mir nichts bekannt. Straßenschilder sind nicht in Empfingen.“

Gerüchte dieser Art tauchen immer wieder auf

Gerüchte dieser Art kommen immer wieder auf. So vor eineinhalb Jahren in Göttelfingen. Dort kontaktieren Eltern unsere Redaktion. Die Polizei hatte allerdings auch in diesem Fall keine Erkenntnisse.

Ängste der Eltern müssen ernst genommen werden und natürlich hat es auch schon Entführungen dieser Art gegeben – doch passt diese „Warnung“ in diesem Fall wieder zu einem bekannten Muster. Denn gerne wird mit solchen gefälschten Infos Angst geschürt, ohne dass etwas dran ist.

Internetportal warnt vor Falschmeldungen

So titelte das Internetportal „Mimika“ (Untertitel „Zuerst klicken, dann handeln“) schon vor einigen Jahren „Und ewig lockt der weiße Lieferwagen...“ und warnte vor kursierenden Falschmeldungen, die Eltern Sorge bereiten sollen. Natürlich können die Fahrzeuge aber auch grau, blau oder schwarz sein.

Oftmals werden die Gerüchte noch damit gemischt, dass ausländisch aussehende Personen in diesen Lieferwagen oder Bussen sitzen. Und natürlich haben diese Fahrzeuge oft auch ausländische Kennzeichen. „Weiße Lieferwagen mit Kinderfängern sind ein Klassiker der Angstmacherei, da sie sich schon seit Jahren weder bestätigen, noch widerlegen lassen“, schreibt Mimika. „Reine Panikmache“, schreibt das Internetportal.

Ist es gefährlich, solche Nachrichten zu teilen

Wie gefährlich es sein könnte, diese Nachrichten einfach zu teilen anstatt die Polizei zu kontaktieren, darauf weist „Mimika“ ebenfalls hin. „Doch was ist, wenn dann mal wirklich und beweisbar Kinderfänger in einem weißen Lieferwagen unterwegs sind? Dann wird es kaum einer glauben“, so lautet die Sorge der Autoren des Internetportals.