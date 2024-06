1 Das Tedi-Gebäude dürfte nach Auszug eine Nachnutzung erfahren. Foto: Jambrek

Weiterhin bleibt unklar, ob Rossmann in das Tedi-Gebäude in der Talstadt zieht. Der Sprecher dementiert das Gerücht jedenfalls nicht und spricht von einem kontinuierlichen Ausbau des Filialnetzes.









Unsere Redaktion hatte die Pressestelle von Rossmann angefragt, ob sie nun in das Tedi-Gebäude in der Schiltachstraße einziehe. Zuvor hatte es entsprechende Gerüchte gebeten. Sprecher Torben Reisgies sagte: „Zum aktuellen Zeitpunkt können wir Ihnen zu der Standortanfrage in Schramberg keine Auskunft erteilen“. Er bat um Verständnis für die Intransparenz. Rossmann sei als stark wachsendes Unternehmen jedenfalls jederzeit auf der Suche nach neuen Standorten. Denn mit neuen Standorten sei Rossmann noch näher an den Kunden, weshalb das Filialnetz kontinuierlich weiter ausgebaut würde.