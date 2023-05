Mit dem Aus der Marienapotheke soll in Ettenheim keine Lücke in der Ettenheimer Innenstadt entstehen, erklärt deren Inhaber Felix Schulz. Die Gespräche liefen noch, aber es solle „etwas hinein, was die Stadt bereichern wird, was für die Stadt einen Mehrwert bildet“, erklärt er auf Nachfrage unserer Redaktion.

Er selbst ziehe sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus Ettenheim zurück, erklärt der 36-Jährige. Die Filiale in Ettenheim zu halten, sei ihm auch aufgrund der schlechten Erreichbarkeit des Standorts ohne Parkplätze nicht gelungen. Die Integration der Kunden und der Mitarbeiter in die Rohan-Apotheke sei die bestmögliche Lösung gewesen. Schulz werde sich nun auf den Standort in Reute konzentrieren, der sich auch aufgrund des Ärztehauses dort gut entwickle.