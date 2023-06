Zum fünften Zalando-Firmenlauf am 14. Juli im Lahrer Seepark haben bereits 102 Unternehmen ihre Mitarbeiter mobilisiert. Aufgrund der See-Sanierung wird die Bühne beim „Haus am See“ stehen.

Die Nachmeldung ist ab sofort möglich: Am Freitag, 14. Juli, werden die Läufer auf der Fünf-Kilometer-Strecke durch den Seepark und die Stadt Lahr beweisen, wie sportlich die Region wirklich ist. All diejenigen, die unbedingt noch dabei sein wollen, können sich ab sofort online bis Donnerstag, 6. Juli um 12 Uhr unter www.firmenlauf-lahr.de nachmelden, gibt der Veranstalter „N-Plus-Sport“ bekannt.

Zusätzlich ist die Nachmeldung im Rahmen der Startunterlagenausgabe am Donnerstag, 13. Juli zwischen 14-18 Uhr in der Hauptstelle der Volksbank Lahr und am 14. Juli zwischen 14 und 18 Uhr am Infozelt auf dem Veranstaltungsgelände im Seepark möglich.

Stadt Lahr stellt das größte Kontingent

Die Stadt Lahr hat auch dieses Jahr wieder die meisten Startern mit 100 Läufern und bringt jedes Jahr aufs Neue alle zum Staunen, gibt der Veranstalter einen Einblick in die Anmeldezahlen. Ebenfalls ganz weit vorne im Ranking für das größte Team ist Zehnder mit 84 Läufern, gefolgt von der Firma Zalando, die 75 Teilnehmer im Vorfeld motivieren konnte.

Beim Rahmenprogramm gibt es in diesem Jahr Änderungen, teilt die Stadt Lahr mit. Aufgrund der laufenden Seesanierung wird die Bühne für den Firmenlauf und für das Familiensportfest am Folgetag auf der befestigten Fläche beim Haus am See stehen. Die Zelte werden sich auf der Grünfläche davor in Richtung B 415 befinden.

„Jetzt also noch einmal schnell die Laufschuhe schnüren und trainieren gehen, damit es am 14. Juli auch locker klappt“, motiviert der Veranstalter. Weitere Informationen zum Lauf gibt’s unter www.firmenlauf-lahr.de.