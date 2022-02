3 Mit speziellen "Wählzeln" animierte Marco Gauger die Wähler, für ihn zu stimmen. Foto: Gauger

Nun ist sie also vorbei, die Bad Wildbader Bürgermeisterwahl. Im zweiten Anlauf hat die Stadt nun also mit Marco Gauger ein neues Oberhaupt. Doch war das alles, was von dieser Wahl in Erinnerung bleibt? Nicht ganz. Unsere Redaktion blickt zurück auf einen Wahlkampf, der durchaus seine Kuriositäten bot. Etwa: "Die vergessenen Kandidaten" und noch vieles mehr – bis hin zu der Frage, wo denn eigentlich Die Partei war?















Bad Wildbad - Acht Kandidaten standen bei der ersten Wahl auf dem Stimmzettel; fünf waren es bei der Neuwahl. Doch halt, gab es nicht mehr Kandidaten? Genau. Eigentlich wollten bei der ersten Wahl sogar neun Bewerber antreten. Doch einer fehlte bei der Stimmabgabe: Nico Düver aus Königsbach-Stein. Auf eine Interviewanfrage sagte er zunächst zu. Nur 40 Minuten erreichte die Redaktion folgende E-Mail: "…vielen Dank für Ihre Fragen, welche ich in dieser kurzen Zeit nicht beantworten kann. Ich befinde mich aktuell in den letzten Zügen meiner aktuellen beruflichen Tätigkeit und werde dann weiter reisen, um die Weihnachtszeit mit meiner Familie zu verbringen…"

Das war gleichzeitig das Letzte, was man von ihm hörte. Nur einen Tag später kam die Meldung aus der Stadtverwaltung, dass Düver seine Kandidatur bereits wieder zurückgezogen hat.

Erst gar nicht so weit gekommen ist Tihomir Weissbarth. Kurz vor Ende der Bewerbungsfrist für die Neuwahl gab er seine Bewerbung ab. Allerdings unvollständig. Da sowohl die Wählbarkeitsbescheinigung als auch die eidesstattliche Erklärung bis zum Ende der Frist nicht vorhanden waren, blieb dem Gemeindewahlausschuss nichts anderes übrig als die Bewerbung formal abzulehnen. "Jeder wird seine 15 Minuten Ruhm einmal genießen", sagte der Künstler Andy Warhol. Wenn schon nicht auf den Stimmzettel – immerhin in die Zeitung hat es Weissbarth mit seiner (Fast-)Bewerbung geschafft.

Wo ist Die Partei?

Acht Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl in Bad Wildbad – das sah zunächst nach einem weiteren Streich der Satirepartei Die Partei aus. Sie hatte erst 2019 in der Nachbarschaft bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, als sie 24 Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl in Bad Herrenalb ins Rennen geschickt hatte. Eine Protestaktion gegen Dauerbewerber, die in Kommunen mit weniger als 20 000 Einwohnern keine Unterstützerunterschriften benötigen. Parameter, die auch auf Bad Wildbad zutreffen. Und: Der Calwer Kreisverband der Partei hat seinen Mittelpunkt im oberen Enztal, sammelte deshalb 2020 in Bad Wildbad die notwendigen Unterschriften für seine Gründung. Vieles sprach also dafür, dass Die Partei auch die Wahl von Klaus Macks Nachfolger aufmischt. Doch mehrere Anfragen unserer Zeitung beim Kreis-, Landes- und sogar Bundesverband der Satirepartei blieben unbeantwortet. Und wie sich dann herausstellte: Alle acht Bewerbungen in Bad Wildbad waren ernst gemeint.

Wer unterstützt hier wen?

Die Frage, wen man denn offiziell unterstützen wolle, stellte sich vor allem für die CDU. Denn während der Großteil der Kandidaten parteilos und unabhängig antrat, waren mit Marco Gauger und Dietmar Fischer gleich zwei Bewerber von der CDU. Oder besser gesagt, eigentlich sogar drei. Denn noch im Wahlkampf kündigte Frank Drollinger an, ebenfalls in die CDU eintreten zu wollen. Das nützte aber ebenso wenig wie die Tatsache für Fischer, dass er für die Christdemokraten sogar im Kreistag sitzt: Die Partei unterstützte Gauger. Daraufhin sagte Fischer, dass er Wert darauf lege, als „freier und unabhängiger Kandidat“ anzutreten. Und Drollingers Mitgliedsantrag dürfte auch obsolet sein.

Ungewöhnliche Kandidatenvorstellung

Äußerst ungewöhnlich war auch die Kandidatenvorstellung. Oder besser die Vorstellungen. Denn warum die beiden Veranstaltungen in Calmbach und Wildbad gleichzeitig stattfinden musste, erschloss sich wohl nur dem Gemeinderat, der das entschieden hatte. Denn so musste ein enormer Aufwand betrieben werden und Mitarbeiter der Stadtverwaltung durften sich nebenberuflich als Taxifahrer betätigen und die Kandidaten vom Kurhaus zur Enztalhalle fahren – und umgekehrt. Und das zudem – wohl auch wegen Corona – mit bescheidenem Erfolg. In Calmbach waren maximal ein Drittel der 150 erlaubten Plätze besetzt; ins Wildbader Kurhaus kamen sogar nur 14 Besucher. Immerhin ein Erfolg war der Livestream der Vorstellung: Der wurde mehr als 5000 Mal aufgerufen.

Ungewöhnliche Koalition

Die Wahl sorgte für eine ungewöhnliche Koalition mancher Gemeinderatsfraktionen. Bei der normalen Gemeinderatsarbeit zeigten sich CDU und SPD nicht immer einig. Aber in der Wahl bildeten sie eine Koalition und sprachen sich einhellig für den nun gewählten Bürgermeister Marco Gauger aus. Dieses Vorgehen ist nun natürlich nicht ehrenrührig, solche Vorgänge erwartet man aber gemeinhin doch eher in großen Städten und nicht im verschlafenen Bad Wildbad. Und das wurde dann auch noch ganz passend, einen Tag vor den öffentlichen Kandidatenvorstellungen, bekanntgegeben. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt!

Skikurse, Käsekuchen, Glühwein

Mit durchaus kuriosen Angeboten ging Frank Drollinger in den Wahlkampf. Da er unter anderem ausgebildeter Skilehrer sei, könnten die Hotels im Falle seiner Wahl mit ihm kostenlos werben und so etwa Ski-Kurse mit dem Bürgermeister anbieten. Langlauf, Schnee-Schuhwandern, E-Bike-Touren oder Kochkurse mit dem Bürgermeister konnte er sich ebenfalls vorstellen. Auch mit kulinarischen Leckereien wollte er für sich werben. Wenn er gewählt worden wäre, hätte er am nächsten Heiligabend der ganzen Stadt kostenlos Glühwein (und Latschenkieferneis) ausgegeben. Noch besser hätten es wohl die Touristen getroffen. Die sollten nämlich vom Auto auf die Schiene umsteigen. Und als Belohnung dafür lockte Drollinger mit einem echten "Bürgermeistergattinnenkäsekuchen". Prost Mahlzeit!

Hoffen auf ein Wunder

"In Gottes Hand" legte Egon Nagel aus Bad Herrenalb seine Bewerbung für das Bürgermeisteramt. Der ehemalige Berufsfeuerwehrmann und Fahrlehrer ist mittlerweile erfahren in Sachen Wahlen. So trat er etwa bei der Bürgermeisterwahl in Bad Herrenalb an und wollte auch für die Basispartei in den Bundestag. In Bad Wildbad lief es auch nicht besonders gut. Bei der ersten Wahl kam er mit 0,9 Prozent der Stimmen auf den letzten Platz. Dennoch trat er auch bei der zweiten Wahl noch einmal an. "So wie’s Gott will, wird’s kommen. Und wer weiß? Wunder geschehen", hoffte er noch. Das Wunder blieb aus – bei der Neuwahl erhielt sogar nur 0,6 Prozent.

Kreativer Wahlkampf

Auch wenn coronabedingt weniger möglich war, betrieben die Kandidaten durchaus einen kreativen Wahlkampf. Dietmar Fischer etwa war mit Traktor und Bauwagen in der Stadt unterwegs. So hatte er auch keine Probleme mit den schlechten Bad Wildbader Straßen. Zudem sorgte er mit seiner Stadtwette für Aufsehen. Wie einst bei "Wetten, dass…?" trat er gegen die gesamte Bevölkerung der Stadt an und wettete, dass die Bad Wildbader keine Wahlbeteiligung von mehr als 75 Prozent schaffen würden. Der Ausgang ist bekannt. Marco Gauger gewann die Wahl, die Beteiligung lag bei knapp 40 Prozent. Immerhin: Wenn schon nicht die Wahl, wenigstens die Wette hat Fischer gewonnen. Auch wenn sich eine Organisation sicherlich über die 100 Ehrenamtsstunden Fischer gefreut hätte.

Etwas einfacher machte es sich Marco Gauger. Er verteilte "Wählzeln", also speziell geformten Brezeln, die zur Stimmabgabe für ihn bewegen sollten. Das hat offensichtlich geklappt. Und geschmeckt.

Aktiv auf Facebook

Kein Happy End für das Bond-Girl: Der bekennende James-Bond-Fan Viola Knaus war der einzige weibliche Bewerber – und hatte damit durchaus Außenseiter-Chancen. Der Wahlkampf der 52-jährigen Mitarbeiterin des Calwer Landratsamtes, die ihre Kandidatur erst kurz vor Weihnachten eingereicht hatte, nahm nach den Feiertagen aber nur sehr schleppend Fahrt auf. Ungewöhnlich: Mit Facebook-Kommentaren warb Knaus darum, ihren Wahlkampf zu unterstützen – auch an die Lokalpresse gerichtet. Trotz ihrer Online-Aktivitäten reagierte sie jedoch nicht auf E-Mail-Anfragen und war zunächst auch telefonisch nicht zu erreichen. Ihr 1,8-Prozent-Ergebnis im ersten Wahlgang verglich die Calmbacherin dann mit dem Ausscheiden von Sanja Hack bei der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" – ebenfalls mit einem Kommentar auf Facebook. Dort schrieb sie wenige Tage vor der Stichwahl an die ebenfalls in Calmbach lebende 20-Jährige: "Schade, meine Liebe. Du hast mega abgeliefert. Ich bin fast so in einer ähnlichen Situation." Ihre Bewerbung, so Knaus weiter, habe sie für die Stichwahl "einfach so stehenlassen" und wolle weiterkämpfen. Am Ende wurden es nur noch 1,33 Prozent.

Gag sorgt für Furore

Es sollte ein süßer Gag sein, der dann aber für viel Furore sorgte: Die erst siebenjährige Luisa Mack – Tochter des bisherigen Amtsinhabers Klaus Mack – trat mit einem Augenzwinkern in die Fußstapfen ihres Vaters und reichte ihre Kandidatur für die Bürgermeisterwahl ein. Hochoffiziell warf sie ihre Unterlagen mit Foto, Lebenslauf, Wahlprogramm und handgeschriebenem Anschreiben in den Rathaus-Briefkasten. Dass die kleine Luise auf dem Weg dorthin aber von Bürgermeister-Stellvertreter Jochen Borg (CDU) begleitet wurde, fand manch einer im Gemeinderat überhaupt nicht so witzig. Die Wahl könne "zu einem Kasperlestheater" werden, kritisierte vor allem die FWV/FDP-Fraktionsvorsitzende Rita Locher. Ihr Vorwurf: Borg habe sich damit im Wahlkampf nicht neutral verhalten. Der wiederum reagierte entspannt: Er sei von Macks Tochter gefragt worden, ob er sie zum Rathaus-Briefkasten begleite, und sei dem Wunsch natürlich nachgekommen. Von Kritik an der Aktion habe er nichts gehört. "Es ist mir zum allerersten Mal begegnet, dass jemand das so ernst genommen hat. Und ich bewege mich viel im Städtle", sagte er gegenüber unserer Redaktion.