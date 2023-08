1 Der britische Sänger Freddie Mercury (1946-1991) hatte eine enge Beziehung zu München. Foto: imago/United Archives / ZIK

Im September kommen bei Sotheby’s rund 1500 persönliche Gegenstände von Freddie Mercury unter den Hammer. Manches davon stammt aus München: Die Rockband Queen hatte eine enge Verbindung nach Bayern. Spuren findet man dort noch heute .









Freddie Mercury sitzt als Harlekin verkleidet auf einem Bartresen. Der Sänger der Band Queen trägt Leggings mit schwarz-weißen Rauten, den freien Oberkörper verdeckt die Uniformjacke betont nachlässig. Seine Epauletten, prächtig wie Lametta, wackeln rhythmisch an den Schultern, die Adidas-Turnschuhe tippen im Takt auf der Theke. Mercury singt „Living on my own“, und die Nahaufnahmen wechseln sich ab mit Szenen einer schrägen Party.