Nachkriegszeit vor 80 Jahren: Als die CDU in Schiltach entsteht

Die Nachkriegszeit war unter anderem von Parteigründungen geprägt. Stadtarchivar Andreas Morgenstern beleuchtet die Gründung des CDU-Ortsverbands.
In Schiltach unterzeichnen der Gärtnermeister Georg Götz, der Industriearbeiter Thomas Harter sowie der Lehengerichter Pflug-Wirt Eduard Hübner vor rund 80 Jahren, am 30. März 1946, die Gründungsurkunde für einen Ortsverband der Badischen Christlich-Sozialen Volkspartei (BCSV). Was heute fremd klingt, ist nichts anderes als die Geburt der CDU in der Flößerstadt.