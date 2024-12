Nachholspiel in der Landesliga

1 Zuletzt gegen den BSV Schwenningen blieb der TSV Frommern ohne Gegentor. Dies soll sich am Samstag wiederholen. Foto: Kara

Die Fußballer des TSV Frommern beschließen mit ihrer Partie gegen den SV Seedorf (Samstag, 14.30 Uhr) das Jahr in der Landesliga III. Trainer Jan Dehner erwartet taktisch flexible Gäste.









Am 23. November verhinderte Schneefall die Austragung der Begegnung zwischen dem TSV Frommern und SV Seedorf. Am Samstag nehmen die beiden Teams einen neuen Anlauf – und verabschieden sich dann in die Winterpause.