Nachholbedarf trotz Rekordergebnis: So viele Übernachtungen in Freiburg wie noch nie

So viele Übernachtungen in Freiburg wie noch nie

1 Die Zahl der Übernachtungen hat in Freiburg 2024 ein Rekordniveau erreicht. Foto: FWTM//Spiegelhalter

Mehr als 2,17 Millionen Übernachtungen gab es in Freiburg im vergangenen Jahr. Trotz des Rekords sehen die Verantwortlichen noch Nachholbedarf im Bereich Werbung, ÖPNV und beim Tagungstourismus.









Der Tourismus in Freiburg ist weiter im Aufwind und hat mit 2,17 Millionen Übernachtungen im vergangenen Jahr einmal mehr einen Rekord erzielt. Die Zahl der ankommenden Gäste in der Stadt knackte dabei erstmals knapp die 1-Millionen-Marke (2023: 998 600). Rund 300 000 Ausländer besuchten die Stadt (2023: rund. 285 000). Die meisten davon aus der Schweiz, Frankreich und Spanien, Ländern also, die „erdgebundene“ Reisen (ohne Flugreisen) nach Freiburg möglich machen, was als besonderes Anliegen der Tourismusförderung in Freiburg gilt. Man präsentiere die aktuellen Zahlen daher „mit großer Freude“, so die Geschäftsführerin der Freiburger Wirtschaftsförderung FWTM Hanna Böhme. Selbst 2019, im letzten jahr vor der Corona-Pandemie, habe man rund 19 Prozent weniger Übernachtungen gezählt. Mit dem Plus von 2,4 Prozent liege man voll im Landestrend, so die Geschäftsführerin der FWTM weiter. Der Sommer 2024 sei für die Stadt „sehr stark“ gewesen und habe die Delle durch das verregnete Frühjahr ausgebügelt.