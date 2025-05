Organisiert wurde der Tag von der Kur und Bäder GmbH, durch das Bad Dürrheimer Unternehmen Kunststoff Christel GmbH und vom Amt für Abfallwirtschaft vom Schwarzwald-Baar-Kreis.

Viel gab es zu sehen, auszuprobieren, bei interessanten Gesprächen viel zu erfahren und Anregungen und Ideen zu erhalten, wie oftmals mit einfachen Maßnahmen mit der Umwelt schonend umgegangen werden kann.

Mehrfaches Thema war die Vermeidung von Verpackungsmüll und es wurde gezeigt, wie manches, was üblicherweise weggeworfen wird, wieder verwendet werden kann. Schülerinnen von der Realschule am Salinensee boten Glasflaschen an, die sie mit schönen Motiven bemalt hatten und nun als dekorative Blumenvasen vor dem Wegwerfen verschont blieben.

Vorgeschlagen wurde von Schülern zudem eine „Kleiderparty“ bei der man gegenseitig seine Kleidung austauscht, um nicht ständig neue Klamotten zu kaufen.

Am Stand des Mehrgenerationenhauses Lebenswert bot die Gruppe Kreatives Nähen hübsche Taschen in verschiedenen Größen an, Tischsets und Einstecktaschen für Besteck, alles genäht aus Stoffresten.

Am Nachbartisch zeigte Angelika Strittmatter vom Mehrgenerationenhaus wie Milchtüten wieder verwendet werden können, zum Beispiel als wasserfeste Behälter für Kräuter oder Blumen, ideal als kleines Geschenk oder Mitbringsel.

Sachbücher zum Thema

Lieselotte Bohnhardt Leiterin der Stadtbibliothek und Tanja Bühler vom Freundeskreis der Stadtbibliothek präsentierten interessante Bücher zum Thema Umwelt, Natur, Tiere und Ernährung für Kinder und Erwachsene.

Eine „Klima-Waage“ wurde von der Kur und Bäder angeboten. Hier konnten die Besucher mit Sand gefüllten Dosen abwiegen, wie im Umgang mit täglichen Maßnahmen CO2 und Energie gespart werden kann. So zum Beispiel lag die Dose mit der Aufschrift „Kinder mit dem Auto in die Schule fahren“ viel schwerer in der Hand, als die mit dem Alternativvorschlag „Kinder zu Fuß in die Schule laufen.“

„Klima-Sparbüchle“ für persönliche Übersicht

In dem „Klima-Sparbüchle“ wurde vorgeschlagen, wie im Haushalt der Verbrauch von Wasser und Strom reduziert werden kann und weitere viele Tipps für die Nachhaltigkeit.

Im Kunststoff-Recycling-Mobil der Save Nature Group ging es lebhaft zu. Begeisterte Kinder standen an, um mit einer Presse aus Micro-Plastik bunte Lineale anzufertigen. Auf Schautafeln wurde aufgezeigt, wie lange Abfall aus sämtlichen Bereichen braucht, um zu verrotten.

Auch Stifte zum Malen und Schreiben konnten sich Kinder selbst herstellen, in dem sie eine Mine, ganz ohne Kunststoff, in einen Holunderzweig steckten und diesen mit farbiger Wolle umwickelten.

Marktbesucher interessiert

Zahlreiche Marktbesucher unterbrachen ihren wöchentlichen Einkauf, um an den Informations – und Mitmachständen stehen zu bleiben. „Ist ja toll, was da alles gemacht wird. Dabei kann man vieles lernen,“ war es immer wieder zu hören.