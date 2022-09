Nachhaltigkeit in VS

1 Rudolf Reim ist Wahl-Villinger und liebt das Thema Nachhaltigkeit. Grund genug, diesem nun auch eine Stadtführung zu widmen. Foto: Spitz

Rudolf Reim ist immer für einen besonderen Einsatz gut. Jetzt hat sich der Stadtführer und engagierte Wahl-Villinger die Nachhaltigkeitstage vorgenommen.















Link kopiert

VS-Villingen - Die zehnten landesweiten Nachhaltigkeitstage finden vom 23. bis 26. September statt.

Ein Datum, das sich auch Rudolf Reim fest im Kalender notiert hat. "Ich werde dabei Villingen-Schwenningen mit zwei außergewöhnlichen Aktionen präsentieren", nimmt er sich vor.

Nachhaltigkeit sei schließlich "ein Markenzeichen Baden-Württembergs". Die Nachhaltigkeitstage machten 2022 schon zum zehnten Mal sichtbar, wie vielfältig, kreativ und bunt das nachhaltige Engagement der Menschen im Land sei.

Zwei besondere Stadtführungen

Der Stadt- und Gästeführer Rudolf Reim lädt zu zwei besonderen Stadtführungen anlässlich der Aktionstage ein. Beide Führungen finden auf Spendenbasis zu Gunsten der Bürgerstiftung Villingen-Schwenningen statt.

"Was für ein Genuss", das heißt es am Samstag, 24. September. Gemeint ist damit eine Stadtführung am Markttag im historischen Villingen. "Absolut nachhaltig", verspricht Rudolf Reim. Die Verleihung der Marktrechte war ein einschneidendes Datum in der Historie der Stadt. Noch heute ist der Wochenmarkt am Villinger Münster ein Erlebnis. "Erfahren Sie bei dieser außergewöhnlichen Stadtführung Geschichte und Geschichten. Erleben Sie den Villinger Wochenmarkt, wie sie ihn noch nie erlebt haben." Die Villinger Marktleute seien bereit für viele Teilnehmer. Start ist am Samstag, 24. September, um 11 Uhr am Franziskanermuseum, die Führung dauert etwa 90 Minuten.

"Absolute nachhaltige" Stadtführung

Eine weitere Tour ist die "Nachhaltige Stadtführung" einen Tag später.

Bei der Führung durch das historische Villingen erfahren die Teilnehmer, warum Nachhaltigkeit gerade hier eine ganz besondere Rolle spielt. Es geht um Historisches und ganz Aktuelles. Warum hat gerade hier die "Nachhaltigkeit" eine lange Tradition? Welcher Beruf war hier ganz besonders und sehr ehrenhaft. Und was macht Wasser in der Geschichte der Stadt so besonders? Es werde kurzweilig und unterhaltsam, verspricht Rudolf Reim. Los geht es am Sonntag, 25. September, um 11 Uhr am Franziskanermuseum. Auch dieser Rundgang dauert etwa eineinhalb Stunden.

Weitere Infos zu den Nachhaltigkeitstagen finden Interessierte unter www.n-netzwerk.de im Internet. Hier dürften sie auch einem Gesicht aus Villingen begegnen: Rudolf Reim. Im September kürten die Initiatoren die Stadtführungen von Rudolf Reim zur "HeldeN!-Tat des Monats".