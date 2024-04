Nachhaltigkeit in Textilunternehmen

1 In den nächsten drei Jahren arbeiten die Hochschule Albstadt-Sigmaringen und der Gesamtverband der deutschen Maschenindustrie an einem Schulungskonzept für Textilunternehmen. Foto: Shutterstock

Das neue Schulungskonzept der Hochschule Albstadt-Sigmaringen soll die Nachhaltigkeit in Textilunternehmen fördern.









Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen und der Gesamtverband der deutschen Maschenindustrie arbeiten in einem gemeinsamen Forschungsprojekt an einem Weiterbildungsprogramm zur Förderung der Nachhaltigkeit in Textilunternehmen, das speziell auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Firmen zugeschnitten ist.