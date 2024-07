Die 3-Täler-BürgerEnergie will eine Veranstaltung zu Nachhaltigkeit planen. Angedacht sind Kurzvorträgen, Infoständen und verschiedene Mitmachmöglichkeiten.

Bei der ersten Klausurtagung der 3-Täler-BürgerEnergie Sulz eG im Kloster Kirchberg berieten Aufsichtsrat, Vorstand und Fachbeirat Strategien zur Energiewende, Meilensteine und verbindende Werte für ein erfolgreiches und sinnhaftes Engagement der Genossenschaft.

Die Werte Demokratie stärken, Verantwortung übernehmen, Wertschätzung, Entschlossenheit sowie Spaß und Freude am Engagement verbindet die Engagierten in der Genossenschaft am meisten.

Das Gremium tauschte sich aus, wie Mitglieder im besten Sinne bei der weiteren Entwicklung beteiligt werden können. Als nächstes ist deshalb für Herbst ein Sulzer Zukunftsgipfel Klimaschutz und Nachhaltigkeit mit Kurzvorträgen, Infoständen und Mitmachmöglichkeiten angedacht. Moderiert wurde die Klausurtagung von Barbara Kopp aus Vöhringen.

Die Genossenschaft freut sich auf weitere Interessierte zum Informieren und diskutieren am Klimastammtisch und bei geplanten Informationsveranstaltungen.