1 Der Schneider-Kugelschreiber Reco ist der erste Kugelschreiber, der mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen, dem "Blauen Engel", ausgezeichnet ist. Foto: Unternehmen

Die Schneider Schreibgeräte GmbH wurde in einem anspruchsvollen Auswahlverfahren für den "Umweltpreis für Unternehmen 2022" des baden-württembergischen Umweltministeriums nominiert.















Schramberg-Tennenbronn - "Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir nominiert wurden", erklärte Martina Schneider von der Schneider Schreibgeräte GmbH unserer Zeitung. Die Unternehmenssprecherin hatte in ihrem Urlaub vom Auswahlergebnis erfahren. Von den 53 Unternehmen, die sich dieses Jahr für den "Umweltpreis für Unternehmen 2022" beworben haben, hat das Umweltministerium am 18. August die 22 für die Finalrunde nominierten Unternehmen bekannt gegeben, darunter die Schneider Schreibgeräte in Tennenbronn.

Bei einem Vorort-Besuch hatten die 22 Unternehmen, so das Umweltministerium, die Preisjury von ihren innovativen Ideen und Ansätzen im betrieblichen Umweltschutz überzeugen können. Ein wichtiger Bestandteil sei bei vielen das Thema "Energieeffizientes Arbeiten" gewesen. Schneider wurde in der Kategorie "Industrieunternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden" nominiert, zusammen mit Mey GmbH & Co. KG in Albstadt, Südpack Verpackungen GmbH & Co. KG in Ochsenhausen, Wolff & Müller Holding GmbH & Co. KG in Stuttgart, Takeda GmbH in Singen am Hohentwiel, Uzin Utz AG in Ulm und Alfred Kärcher SE & Co. KG in Winnenden.

Austausch mit anderen

"Der Bewertungsprozess war interessant und ging in die Tiefe, das war schon eine ganz schön anspruchsvolle Nummer", berichtete Schneider. Beim Mitmachen habe man auch Einblick bekommen, wie andere Unternehmen in Baden-Württemberg in diesem Bereich vorgehen: "Wir sehen, was die anderen machen, hören von neuen Ansätzen und bekommen Anstöße für unser eigenes Unternehmen." Der Kontakt mit den anderen Unternehmen habe auch in einigen Fällen zu gemeinsamen Projektideen geführt, zum Beispiel zum Austausch von Auszubildenden.

Regionales Projekt

Das Recycling von Wertstoffen, die in der Produktion oder im Haushalt anfallen, geschehe in der Regel im überregionalen beziehungsweise nationalen Rahmen. Schneider Schreibgeräte, so die Unternehmenssprecherin, würde aber auch gerne ein lokales Recycling-Projekt anstoßen und dafür sei der Kontakt mit den anderen Firmen gut gewesen. "Wir könnten zum Beispiel Kunststoffreste, die in Unternehmen der Region anfallen, für unsere eigene Produktion nutzen", erläuterte Schneider.

Info: Der Umweltpreis

Der "Umweltpreis für Unternehmen 2022" wird bereits seit 1993 verliehen. Bis 2002 erfolgte die Preisverleihung jährlich; seitdem wird der Preis alle zwei Jahre vergeben. Der Wettbewerb, der in diesem Jahr zum 20. Mal stattfindet, richtet sich an Unternehmen und Selbstständige aus Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistung.

Auch in diesem Jahr wird der Umweltpreis in insgesamt vier Kategorien vergeben: "Handel und Dienstleistung", "Handwerk", "Industrieunternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden" sowie "Industrieunternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden". Außerdem werden der Jurypreis "Engagement für Klimaschutz" sowie ein Sonderpreis für Leistungen von Non-Profit-Organisationen ausgelobt. Die sechs Preise sind mit jeweils 10 000 Euro dotiert, wobei die Vorgabe gilt, dieses Preisgeld wieder in den betrieblichen Umweltschutz zu investieren. Die ausgezeichneten Unternehmen wird Umweltministerin Thekla Walker bei der festlichen Preisverleihung am 1. Dezember in Stuttgart bekanntgeben.