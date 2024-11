Darüber freut sich laut Mitteilung Projektleiterin Miriam Schmider von der Touristinfo Schiltach. Gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Haas überreichte sie Rektorin Christine Armbruster die „Möhrchenhefte“.

Diese Hefte vermitteln den Schülern die Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Fairer Handel und Biodiversität. Vier Ausgaben mit kindgerechten Inhalten und Begleitmaterial laden Kinder der Klassen 1 bis 4 zum Entdecken, Stöbern und Nachmachen ein.

Lesen Sie auch

Heft für die Hausaufgaben

Das Möhrchenheft unterstützt die Arbeit der Agenda 2030, der Klimaschutzmanager sowie den Bildungsauftrag der Städte und Kommunen. Für das kommende Schuljahr 2025/26 gibt es dann auch das dazugehörige Hausaufgabenheft mit zehn abwechslungsreichen Themenseiten, Spiele, Rätsel und Bastelanleitungen.

Doch es gibt noch weitere Ideen, wie die Kooperation fortgeführt werden kann: In Planung ist unter anderem ein faires Frühstück, um die Kinder weiter an die Themen Nachhaltigkeit und fairer Handel heranzuführen.

Die Auszeichnung „Fairtrade-Town“ wurde erstmalig im Jahr 2015 durch TransFair verliehen. Seitdem baut die Kommune ihr Engagement weiter aus. „Wir sind stolz, dass Schiltach dem internationalen Netzwerk der Fairtrade-Towns angehört und setzen uns weiterhin mit viel Elan dafür ein, den fairen Handel auf lokaler Ebene zu fördern“, so Bürgermeister Thomas Haas.

Interaktiver Spaziergang

Das Engagement in Fairtrade-Towns ist vielfältig: in Schiltach zum Beispiel die Vorträge „Wir Verschwender – vom (un)-achtsamen Umgang mit Ressourcen“ und „Globale Gerechtigkeit: Arm gegen Reich“ von Autor Frank Herrmann im Rahmen zur fairen Woche und der interaktive Spaziergang zu Kaffee, Gerechtigkeit und Fairem Handel mit dem Thema „Dem fairen Kaffee auf der Spur“ in Zusammenarbeit mit Oikocredit, einem genossenschaftlichen Investor in ethische Investments.