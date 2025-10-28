Nachhaltigkeit in Lörrach: Die Kommunen zukunftsfit machen

Die fünfte Lörracher Nachhaltigkeitskonferenz beschäftigt sich damit, wie Unternehmen sich zu impulsgebenden Arbeits- und Lebensorten entwickeln können.
Wie können Kommunen und Unternehmen Flächen effizient, nachhaltig und lebenswert gestalten? Welche Wege führen von der reinen Flächennutzung hin zu innovativen, impulsgebenden Arbeits- und Lebensorten? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der fünften Lörracher Nachhaltigkeitskonferenz, zu der die Stadt Lörrach für Freitag, 7. November, in den Werkraum Schöpflin, Franz-Ehret-Straße 7, in Brombach einlädt.