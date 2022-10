Nachhaltigkeit in der Bundesliga

1 Nachhaltigkeit ist VfB-Chef Alexander Wehrle ein persönliches Anliegen. Foto: Baumann

Das Thema Nachhaltigkeit spielt für den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart eine große Rolle – auch wenn noch nicht alles rund läuft.















Link kopiert

Über zu wenig Arbeit kann sich Alexander Wehrle derzeit nicht beklagen, die sportliche Krise samt der Trainersuche fordert den Vorstandschef des VfB. Und trotzdem stehen in seinem Kalender Termine, die er niemals absagen würde. Weil es noch andere Themen gibt, die ihm wichtig sind, in denen er sich bestens auskennt, eine Botschaft transportieren will. Auch wenn dabei nicht immer alles konfliktfrei abläuft.