Preisanstieg trifft Hechinger Holzbau-Unternehmen nur am Rande

2 Niko Fuss in der Gammertinger Straße in Hechingen: "Viel Abfall bleibt nicht, der ganze Rohstoff wird verwendet." Foto: Gern

Die Rohstoffpreise steigen, Holz ist davon nicht ausgenommen. Das Unternehmen Holzbau Fuss, das in Hechingen produziert, spürt dennoch keine Auftragsdelle. Inhaber Niko Fuss blickt in die Zukunft und sagt: "Nachhaltigkeit, darum geht es bei uns."

Hechingen - Fuss baut mit seinem Unternehmen Häuser, nutzt teils Vollholzwandsysteme, beliefert andere Zimmereien und Holzbaubetriebe. Seit 2020 wird in Hechingen produziert, in Meßstetten befindet sich ein Büro. Für den Bau nutzt er reichlich Plattenmaterial; zu 90 Prozent, wie er schätzt – und das hat derzeit einen Vorteil: "Bei den Holzplatten liegt die Preiserhöhung bei etwa 15 Prozent, bei Stielholz etwa für Dächer hat sich der Preis verdoppelt." Vor dem jetzigen Preissprung "war der Holzpreis lange Zeit recht stabil". Problematisch sei, dass er sich wellenartig entwickle: "Alle 14 Tage habe ich einen anderen Preis."

"Der Kunde erwartet kalkulierbare Kosten", betont der Deutsche Holzwirtschaftsrat

In der gesamten Baubranche kennen die Rohstoffpreise derzeit kein Halten. Damit steigen auch die Verbraucherpreise. Hinzu kommen lange Lieferzeiten – und damit Materialengpässe. "Preise für diverse Vorprodukte, Rohstoffe, Materialien und viele Holzprodukte ziehen in einem bisher nicht gekannten Tempo an; teilweise werden nur noch Tagespreise bekannt gegeben", berichtete beispielsweise der Deutscher Holzwirtschaftsrat Ende Mai. "Die Unkalkulierbarkeit der Materialpreise stellen insbesondere Unternehmen vor große Herausforderungen, die größere Projekte mit langen Preisbindungen durchführen. Der Kunde erwartet kalkulierbare Kosten."

Fuss, dessen Firma elf Mitarbeiter zählt, baut seine Häuser – 20 bis 30 pro Jahr – hauptsächlich im Zollernalbkreis. "Zurzeit haben wir auch Projekte in Freudenstadt und Konstanz", berichtet er. Mit der Auftragslage ist er zufrieden, die Corona-Pandemie habe auf die Nachfrage keine Auswirkungen gehabt. "Holzbau ist gefragt."

Seit einem Jahr werde in Hechingen produziert, Fuss lobt die Verkehrsanbindung. "Wir sind mehr als zufrieden", sagt er und blickt durch die Halle. Die Maschine läuft an. "Das, was wir jetzt zuschneiden, kommt nach Berlin", erläutert Fuss und erzählt von eine Besonderheit des Plattenmaterials. "Wir haben eine 30 Zentimeter dicke Platte im Sortiment, die keine weitere Dämmung braucht." In der Wand seien Luftschichten eingeschlossen, von außen sei keine weitere Lage Dämmung nötig.

"Theoretisch könnte man es sogarabbauen und anderswo wieder aufbauen"

Immer wieder fällt das Stichwort Nachhaltigkeit. Die Bauindustrie produziere viel Müll und viel CO2, sagt Fuss. "Wir tragen auch Verantwortung." Seine Häuser seien verschraubt, Recycling sei möglich. Werde ein Gebäude nicht mehr genutzt, könne das Holz erneut als Baustoff verwendet werden. "Theoretisch könnte man es sogar abbauen und anderswo wieder aufbauen."

"Nachhaltigkeit ist für mich eine bewusste Entscheidung", betont er. Sie ist lange gereift. Er habe viel in Holzständerbauweise gebaut, war nach der Ausbildung vier Jahre lang in Südtirol. "Dort gab es schon viel Plattenbauweise. Sie waren uns damals voraus", so seine Einschätzung.

Auch in Hechingen werden die riesigen Platten nun gesägt. Das Holz stammt aus der Nähe von Füssen im Allgäu. "Die Platte wird im Ganzen angeliefert, und wir verarbeiten sie", erklärt Fuss – für eigene Projekte oder als Auftragsarbeit für andere Unternehmen. Was übrig bleibt, wird unter anderem gehäckselt, zu Briketts verarbeitet oder es geht zurück an den Zulieferer, der das Material wiederum für die Trocknung von neuem Holz verwendet. Ein Kreislauf. "Viel Abfall bleibt nicht", sagt Fuss, "der ganze Rohstoff wird verwendet."

3000 Kubikmeter Holz verarbeitet Fuss derzeit nach eigenen Angaben, 7000 Kubikmeter wären am Hechinger Standort möglich. Fuss: "Ziel ist, weiter zu wachsen. Aber fürs erste Jahr läuft es sehr gut."