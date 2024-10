So sieht der neue Preis für Vereine aus

Nachhaltigkeit bei der Sportparty VS

1 Michael Müller (von links, Sportverband), Harald Rettenmaier, Geschäftsführer AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg und Oberbürgermeister Jürgen Roth unterzeichnen eine Kooperationsvereinbarung. Foto: AOK/Elke Rauls

Die AOK und die Stadt VS loben einen Nachhaltigkeitspreis für Vereinsengagement aus. Am Montag wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen der AOK, dem Sportverband und der Stadt unterzeichnet.









Im Rahmen der Zusammenarbeit werden bei der Sportparty des Sportverbands und der Stadt am Samstag, 23. November, in der Neuen Tonhalle in Villingen nicht nur herausragende sportliche Leistungen aus der Region gewürdigt.