Nachhaltiges Wirtschaften: Wie der Kreis Lörrach klimaneutral werden will

Über energiesparendes nachhaltiges Wirtschaften in Unternehmen und Kommunen im Kreis Lörrach tauschte sich das Bündnis „Regional.Klimaschutz.Machen“ aus.
Laut Kreistagsbeschluss soll der Landkreis Lörrach im Jahr 2040 klimaneutral sein. Dem Klimabündnis, das sich zweimal pro Jahr zum Erfahrungsaustausch trifft, gehören mittlerweile 90 Akteure an. Zum vierten Treffen bei er Firma Resin in Binzen begrüßte Landrätin Marion Dammann Kreisräte und Bürgermeister, Vertreter von Industrie, Handwerk und Wissenschaft, von Energieversorgern, Banken und Sparkassen, Menschen aus dem Bereich Soziales und Kirchen und ehrenamtlich Engagierte.