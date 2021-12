Diese neuen Regeln gelten ab 2022 in den Supermärkten

1 2022 gibt es Änderungen im Supermarkt (Symbolbild) Foto: dpa/Federico Gambarini

Aufgepasst: Damit im kommenden Jahr das Einkaufen von Lebensmitteln nachhaltiger wird, gibt es verschiedene Änderung. Diese Regeln müssen Sie 2022 beachten.















Link kopiert

Stuttgart - Das Jahr 2022 bringt viele Neuerungen mit sich - auch beim Gang in den Supermarkt. Momentan ist beispielsweise der Inhalt einer Getränkeflasche ausschlaggebend dafür, ob man für diese Pfand bezahlen muss oder nicht. Das wird sich jedoch im kommenden Jahr ändern. Und auch die Ausgabe von dünnen Plastiktüten wird ab 2022 in Supermärkten nicht mehr möglich sein. Durch die neuen Regelungen will die Bundesregierung das Ziel der Abfallvermeidung bis 2030 fördern.

Auch in den folgenden Jahren wird es weiter Änderungen geben, um weniger Müll beim Einkaufen zu produzieren. Ab 2023 sollen zum Beispiel To-Go-Produkte verpflichten für Mehrwegbehältern angeboten werden.