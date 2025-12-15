Nachhaltige Nutzung in Freudenstadt: Tal X ist Geschichte - Das wird aus dem Kreis-Pavillon

Der Landkreis Pavillon aus dem "Tal X" wurde zerlegt und auf dem Gelände der Entsorgungsanlage Bengelbruck wieder aufgebaut – als künftige Fahrzeughalle. Nun wurde Richtfest gefeiert.
Die Gartenschau im „Tal X“ mag beendet sein, doch der Landkreis-Pavillon, der im Gartendorf in Baiersbronn mit seiner immersiven Ausstellung über die Natur des Schwarzwalds ein Publikumsmagnet war, schreibt seine Geschichte weiter, wie das Landratsamt berichtet. Er wird künftig vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises genutzt.