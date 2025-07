156 neue Ladepunkte an 76 Standorten in Lahr, Seelbach, Friesenheim, Neuried, Schwanau, Kehl, Offenburg und Rheinau sollen bald installiert werden. Diese Kommunen engagieren sich mit sechs weiteren im Mobilitätsnetzwerk Ortenau und setzen das aktuelle Vorhaben gemeinsam um. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Fakten zusammengestellt.

Wie viele neue E-Ladepunkte soll es in Lahr geben?

Geplant sind 15 Standorte, davon sieben in der Kernstadt. An jedem Standort wird es je zwei Ladepunkte geben. Sie sollen über einen Zeitraum von mindestens acht Jahren betrieben werden.

Wann werden die neuen Stationen eingerichtet?

Laut städtischer Mitteilung in den kommenden Monaten. Gebaut und betrieben werden sie von den Münchener Firmen Qwello und Wirelane. Vorausgegangen war ein Vergabeverfahren durch die Lahrer Stadtverwaltung. Einen entsprechenden Beschluss hat der Gemeinderat bereits im vergangenen November mit 22 Ja- und sechs Neinstimmen gefasst.

Werden für die Ladepunkte neue Flächen versiegelt?

Nein. Wegfallen werden in Lahr allerdings Parkplätze für klassische Verbrenner-Fahrzeuge. Bei der Wahl der Standorte der neuen Ladepunkte wurden die acht Kommunen von einer Stuttgarter Beratungs- und Planungsgesellschaft unterstützt. Diese begleitete auch das Vergabeverfahren. Die 15 Standorte hat der Lahrer Gemeinderat ebenfalls im November abgesegnet und ist dabei den Standortentscheidungen der Ortschaftsräte gefolgt.

Welche Standorte sind für die Kernstadt geplant?

Sie sollen am Parkplatz Bergfriedhof (Friedhofstraße), am Parkplatz Klostermatte (Klostermühlgasse/Klostermattenweg), an den Senkrechtparkständen in der Heidenburgerstraße, am Parkplatz am Friedrich-Ebert-Platz, am Parkplatz Friedrich-Maurer-Park (Hinter dem Spierlingsrain), am Parkplatz Hallenbad (Martin-Luther-Straße) und am Parkplatz in der Schweickhardtstraße entstehen.

Welche Standorte sind für die Ortsteile angedacht?

In Hugsweier sollen die Stationen am Parkplatz Schutterlindenberghalle (Untere Mühle) entstehen. In Kippenheimweiler sind sie am Parkplatz Kaiserswaldhalle (Im Hanfländer) geplant. In Kuhbach steht der Parkplatz Galluskirche (Brudertalstraße) im Fokus. In Langenwinkel ist der Parkplatz am Parkring angedacht, in Mietersheim der Parkplatz Haus am See (Seepark) sowie der Parkplatz Brunnenstraße. In Reichenbach ist der Standort der Parkplatz Sportplatzstraße, in Sulz der Parkplatz Sulzberghalle (Ziegelbrunnenstraße).

Entstehen der Stadt Kosten?

Die Kosten beschränken sich auf das Honorar für das Fachbüro im Rahmen des Vergabeverfahrens. Bei der Konzessionsvergabe wurden Investitions- und Betriebskostenzuschüsse ausgeschlossen. Die Fläche wird den Betreibern entgeltfrei für acht Jahre zur Verfügung gestellt.

Welche Ladeleistung ist für die Stationen geplant?

Pro Ladepunkt wird eine Ladeleistung von 22 Kilowatt bereitgestellt. Eine Ausnahme ist Reichenbach: Hier werden pro Ladepunkt 50 Kilowatt angeboten. Dies war eine Forderung aus dem Ortschaftsrat.

Wie läuft die Bezahlung ab?

Im Lastenheft zum Vergabeverfahren wurde eine Kreditkarte als Zahlungsmittel gefordert, spezielle Ladekarten aber nicht explizit ausgeschlossen. Im Vergabeverfahren wurden keine Preise oder Tarife vorgegeben. Die Firma Wirelane erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass sowohl das Ad-hoc-Laden über EC- oder Kreditkartenterminal als auch das Laden per QR-Code oder RFID-Karte sowie über Roaminganbieter zur Verfügung stehen. Auch über eine App könne der Ladevorgang gestartet und verwaltet werden. Der Preis fürs Ad-hoc-Laden beträgt 50 Cent pro Kilowattstunde zuzüglich einer Startgebühr von einem Euro. Bei Nutzung der App oder des QR-Codes liegt der Preis ebenfalls bei 50 Cent pro Kilowattstunde, die zusätzliche Startgebühr entfällt. Bei Qwello können Ad-hoc-Lader mit Kredit- oder EC-Karte sowie mit Apple-, Google- oder Samsung-Pay bezahlen. Alternativ ist das Laden über die Qwello-App oder mit Roaming-Ladekarte möglich. Für 49 Cent pro Kilowattstunde und zwei Cent pro Minute wird tagsüber von 7 bis 21 Uhr geladen. Um zu vermeiden, dass Kunden nachts umparken müssen, habe man nachts eine Deckelung bei maximal drei Stunden (3,60 Euro) eingeführt.

Umlandgemeinden

In Seelbach entstehen Stationen am Parkplatz im Wiesengrund, am Parkplatz Haus am alten Bantlehof, am Ludwig-Auerbach-Parkplatz und am Parkplatz Schönberg. Für Friesenheim stehen die Auberghalle in der Müller-Thurgau-Straße, die Offohalle in der Prinzenstraße, das Ortszentrum Vogelsbachstraße und Mühlmatte im Fokus. In Neuried sind die Stationen die Lindenfeldhalle, das Bürgerhaus Schutterzell, Tramweg/Frankestraße, die Kehler Straße 67 und die Mehrzweckhalle Müllen. Für Schwanau stehen die Silberberghalle Allmansweier, die Ortsverwaltung Nonnenweier, der Festplatz Ottenheim und die Elzstraße 2 im Fokus.