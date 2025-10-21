Die Kleidertausch-Aktion für Erwachsene in Empfingen war laut Angaben der Organisatoren ein voller Erfolg.
Zum ersten Mal fand im Evangelischen Gemeindehaus in Empfingen eine Kleidertauschbörse für Erwachsene statt. Gleich zu Beginn strömten die Besucher mit großen Taschen oder Kleidern auf dem Arm zur Anmeldung. Wegen des großen Andrangs unterstützten einige Besucher spontan das Team um die Organisatorin Verena Odermatt beim Einsortieren nach Art der Kleidung und nach Größen. So stand sofort zu Beginn ein großer Tauschfundus aus gut erhaltener Damen- und Herrenbekleidung, Schuhen und Accessoires zur Verfügung.