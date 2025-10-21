Zum ersten Mal fand im Evangelischen Gemeindehaus in Empfingen eine Kleidertauschbörse für Erwachsene statt. Gleich zu Beginn strömten die Besucher mit großen Taschen oder Kleidern auf dem Arm zur Anmeldung. Wegen des großen Andrangs unterstützten einige Besucher spontan das Team um die Organisatorin Verena Odermatt beim Einsortieren nach Art der Kleidung und nach Größen. So stand sofort zu Beginn ein großer Tauschfundus aus gut erhaltener Damen- und Herrenbekleidung, Schuhen und Accessoires zur Verfügung.

Das Prinzip der Börse war einfach: Es durften maximal zehn Kleidungsstücke mitgebracht werden. Die Teilnehmenden erhielten Tauschmarken, die sie gegen andere Kleidungsstücke einlösen konnten. Wer weniger einlösen wollte als er mitgebracht hatte, konnte einen Teil der Marken spenden. Aus dem Spendentopf konnten sich Besucher bedienen, die mehr gefunden als sie mitgebracht hatten.

Die Besucher suchen nach geeigneten Tauschstücken Foto: Georg Neumann

Während des Tauschnachmittags herrschte ein sehr reges Treiben im großen Saal des Gemeindehauses. Bei Kaffee und Kuchen konnte eine kleine Pause eingelegt werden, um danach gestärkt das sich ständig verändernde Angebot erneut zu sichten. Einige Besucher verlängerten die Pause und gingen mit ihren Tauschteilen über dem Arm ins nahe gelegene Wahllokal zur Bürgermeisterwahl, um dann nach neuen Stücken zu suchen.

Überwältigende Resonanz

Verena Odermatt, die mit ihrem Team die Tauschbörse vorbereitet hatte, war überwältig vom Erfolg: „Mit dieser großen Resonanz hätte ich nicht gerechnet.“ Der 2. Vorsitzende der Gesamtkirchengemeinde Mühlheim-Empfingen-Renfrizhausen zeigte sich ebenfalls sehr zufrieden: „Wir freuen uns, dass wir einen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit Kleidung leisten konnten.“ Das Team denkt über eine Neuauflage der Börse zu einem späteren Zeitpunkt nach. Deshalb wird ein Teil der übrig gebliebenen Kleidung als Grundstock aufbewahrt. Der Rest soll an die Kleiderkammer in Horb gehen.