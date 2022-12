18 Dieses Rezept ist nicht unaufwendig. Aber absolut die Arbeit wert. Wie es funktioniert, sehen Sie in unserer Bildergalerie. Foto: nja

Die Köchin Ixta Belfrage hat eine wahnsinnig spannende kulinarische Geschichte. Sie wuchs in Italien auf, ihre Mutter ist Brasilianerin, ihr Großvater lebte in Mexiko, und sie arbeitete lange in London im Restaurant Nopi und in der Test-Küche von Yotam Ottolenghi. Die Einflüsse, die in ihrem ersten Kochbuch „Mezcla“ (DK Verlag) alle verarbeitet werden, sind wunderbar geschmacksintensiv. Und die Fülle zeichnet auch das Testrezept aus. Es ist wirklich etwas aufwendig, aber die Arbeit lohnt sich.

Zubereitung

Für 4 Personen

200g Rundkorn-Naturreis, mindestens 2 Stunden (am besten über Nacht) eingeweicht

8 rote Spitzpaprikaschoten

300g Feta, grob zerkrümelt

200g Büffelmozzarella, gut abgetropft, trocken getupft und in Stücke gezupft

Meersalzflocken

Olivenöl

2 Frühlingszwiebeln, in sehr feine Streifen geschnitten

5 g Korianderblätter

2 Limetten, in Spalten geschnitten,

zum Servieren

Salsa roja

2 EL Olivenöl

15 g Butter

1 Zwiebel, geschält und fein gehackt (120g)

2 Knoblauchzehen, fein gerieben/

zerdrückt

300g süße, reife Kirschtomaten

(z.B. Datterini)

½ getrocknete Ancho-Chilischote

1 getrocknete Habanero-Chilischote

(oder 1 Prise herkömmliche oder

Chipotle-Chiliflocken, für mildere

Schärfe)

1 TL Kreuzkümmelsamen

½ TL Korianderkörner

1 TL Salz

2 TL Tomatenmark

Zubereitung

Zuerst unbedingt den Reis mindestens 2 Stunden, besser über Nacht, einweichen. Den Backofengrill einschalten, sobald ihr mit dem Kochen beginnt. Die Paprikaschoten jeweils an einer Seite aufschlitzen; oben und unten sollen sie noch zusammenhalten. Mit der aufgeschlitzten Seite nach oben auf ein Ofengitter über einem Backblech legen.

Etwa 7 Minuten grillen, bis sie weich und stellenweise schwarz sind, dann wenden und weitere 4-8 Minuten grillen. Im Blick behalten, wenn der Grill sehr heiß wird, könnten sie früher fertig sein. Das Blech beiseitestellen, die Schoten auf dem Gitter samt Blech abkühlen lassen – mit den Schlitzen nach unten, damit Flüssigkeit ablaufen kann.

Inzwischen den eingeweichten Reis in einem Sieb abtropfen lassen. Dann mit 450g Wasser in einem Topf bei mittlerer bis starker Hitze zum Köcheln bringen, anschließend bei schwacher Hitze zugedeckt 25 Minuten quellen lassen.

Vom Herd nehmen und zugedeckt 10 Minuten ruhen lassen. Während der Reis gart, die Salsa zubereiten. Die ersten zehn Zutaten (also alles außer Tomatenmark) in einer großen Pfanne mit hohem Rand bei mittlerer Hitze unter häufigem Rühren 15 Minuten braten, bis die Tomaten zerfallen und die Zwiebeln weich und goldbraun sind. Sollte die Mischung beginnen anzusetzen oder anzubrennen, die Hitze reduzieren.

Die Habanero entsorgen (oder vor dem Entfernen mit einem Löffelrücken ausdrücken, wenn ihr es gern scharf mögt). Die Salsa mit dem Tomatenmark und 120g Wasser im Mixer sehr glatt pürieren. Wieder unter den Pfanneninhalt mischen und beiseitestellen. Den Backofengrill einschalten.

Nun die Schoten füllen. Dafür Feta und Mozzarella in einer Schüssel vermengen. Die Schoten vom Gitter auf ein mit Alufolie ausgelegtes Blech legen. Die Schale abziehen – nur die Stücke, die sich leicht ablösen lassen (die Schoten sollen ja keine Löcher bekommen). Die Schoten innen trocken tupfen und leicht salzen, dann mit der Käsemischung füllen. Mit Meersalzflocken bestreuen und mit etwas Olivenöl beträufeln. Bis zu diesem Punkt könnt ihr die Schoten bis zu 4 Stunden im Voraus fertigstellen.

Die gefüllten Schoten auf dem Backblech im Ofen auf der oberen Schiene 7–9 Minuten grillen, bis der Käse Blasen wirft und stellenweise gebräunt ist. Einige Minuten zum Abkühlen beiseitestellen (aber nicht zu lange, der geschmolzene Käse wird sonst mit der Zeit fest).

Den gegarten Reis im Topf unter die Salsa roja rühren. Gemeinsam 1 Minute sanft erhitzen – die Konsistenz sollte die eines cremigen, schlotzigen Risottos sein; falls nötig, noch 1 Schuss Wasser hinzufügen. Zum Servieren den Risotto auf einer Platte verteilen und die Schoten darauf anrichten. Mit Frühlingszwiebeln und Koriandergrün bestreuen und mit Limettensaft beträufeln. Servieren