Das Wort gattò leitet sich vom französischen gâteau ab und beschreibt einen herzhaften Kuchen auf Kartoffelbasis aus der neapolitanischen Küchentradition. Und dieser Kartoffel-Auberginen-Auflauf macht sich wirklich sehr gut, wenn man Gäste hat. Nicht nur optisch ist er eine Wucht, sondern auch geschmacklich. Der Aufwand ist eher groß (planen Sie gut eine Stunde Zubereitung und eine Stunde Entwässerungszeit ein), aber lohnt sich sehr.

Überhaupt hat Cettina Vicenzino mit „Cucina Vegetariana“ (DK Verlag) ein ganz wunderbares Buch veröffentlicht. Tortiglionie mit Fenchel, Rosinen, Pinienkernen und Semmelbrösel, Schwarzkohl mit Kürbis, Borlottibohnen und Kartoffeln und gefüllte Auberginenschnitzel – die rein vegetarischen Rezepte zeigen mal wieder, warum die italienische Küche von so vielen Menschen geradezu verehrt wird. Sie ist einfach unglaublich toll und vielseitig.

Zutaten

800 g Kartoffeln

Meersalz

800 g Auberginen

natives Olivenöl extra

10 getrocknete, in Öl eingelegte

Tomaten, klein geschnitten

2 große Knoblauchzehen, gehackt

130 g Pecorino primosale

(junger Schafskäse), in kleine Scheiben geschnitten

150 g Scamorza

2 Eier, hart gekocht und grob gehackt

3 EL gehackte glatte Petersilie

40 g Semmelbrösel, geröstet

20 g Pecorino pepato siciliano (ersatzweise Pecorino romano), gerieben

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Zubereitung

Die Kartoffeln in kochendem Salzwasser in etwa 10 Minuten halb gar kochen. Abkühlen lassen, schälen und in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Die Auberginen in Würfel schneiden. In eine Schüssel legen, mit ½ TL Salz bestreuen, mit einem Topf beschweren und 15 Minuten Wasser ziehen lassen. Dann die Würfel abwaschen, mit den Händen die Restflüssigkeit ausdrücken, die Auberginen mit Küchenpapier trocken tupfen und in heißem Olivenöl zusammen mit den klein geschnittenen getrockneten Tomaten und dem Knoblauch anbraten.

Den Backofen auf 200 °C vorheizen. Die Hälfte der Kartoffelscheiben in die Kuchenform schichten, dabei auch einen Rand formen, dann die Auberginenmasse auf dem Kartoffelboden verteilen, mit jeweils der Hälfte des Pecorino primosale (65 g) und Scamorza (75 g) bestreuen. Die Eier darüber verteilen, dann mit Petersilie und der Hälfte der Semmelbrösel (20 g) bestreuen. Nun den Pecorino pepato darüber geben und wieder mit einer Lage Kartoffeln bedecken. Zum Schluss mit dem restlichen Pecorino primosale (65 g) und Scamorza (75 g) und den übrigen Semmelbröseln (20 g) bestreuen. Pfeffern und etwas Olivenöl darüber träufeln. Die Kartoffel-Auberginen-Torte etwa 25–30 Minuten überbacken.

