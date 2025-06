Äußerst knapp war die Abstimmung im Dornstetter Gemeinderat: Mit neun zu sieben Stimmen wurde die Schließung des Lehrschwimmbeckens in Aach im März beschlossen. Am Ende waren Kostengründe ausschlaggebend, warum das Bad nicht erhalten werden konnte.

Der FDP-Landtagsabgeordnete Timm Kern hat daraufhin eine Anfrage an die grün-schwarze Landesregierung gestellt. Darüber berichtet Kerns Büro in einer Pressemitteilung.

Unter anderem wollte Kern laut eigenen Angaben wissen, wie viele Lehrschwimmbecken im Landkreis Freudenstadt sanierungsbedürftig sind, wie die Landesregierung die Sanierung unterstützt und welche Folgen die Schließung des Bads in Dornstetten haben wird.

Keine belastbaren Zahlen

Doch die laut Kern ernüchternde Erkenntnis: Dem zuständigen Kultusministerium unter Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) liegen gar keine belastbaren Zahlen vor, um die Lage bewerten zu können. So heißt es laut der Mitteilung in der Antwort: „Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport verfügt über keine belastbaren Kenntnisse zu Anzahl und Zustand von Lehrschwimmbecken.“

Auf die Frage nach Unterstützungsmöglichkeiten stellt das Ministerium zumindest eine Reform der Verwaltungsvorschrift Schulbauförderung in Aussicht. Im konkreten Fall von Dornstetten sieht das Ministerium aber offenbar kein Problem in der Schließung. „Der Schwimmunterricht wird in Dornstetten bereits seit rund zwei Jahren auch für die Grundschülerinnen und Grundschüler im Hallenbad Dornstetten, also nicht im Lehrschwimmbecken in Dornstetten-Aach, durchgeführt“, wird das Ministerium in der Pressemitteilung zitiert.

Für den FDP-Abgeordneten Kern ist diese Antwort alles andere als zufriedenstellend: „Das grüngeführte Kultusministerium hat offenbar überhaupt keinen Überblick über die Lage der Lehrschwimmbecken im Land“, meint Kern.

Sanierungsbedarf unklar

„Versprechungen nach einer Reform der Schulbauförderung verpuffen daher, da man ja offenbar noch nicht einmal eine Ahnung davon hat, mit welchem Sanierungsbedarf man dabei rechnen muss“, sagt Kern weiter. „Dass die Schließung des Lehrschwimmbeckens in Dornstetten lapidar als egal abgetan wird, passt leider in dieses Bild“, kritisiert der FDP-Abgeordnete.