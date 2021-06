1 Die Testbescheinigung der Schule gilt 60 Stunden lang. Foto: Otto

Neuer Schulanlauf, neue Situation: Jetzt gelten Coronatests bei Schülern 60 Stunden lang. Eine gute Sache, wenn das Kind dann noch mittags ins Freibad oder am nächsten Abend ins Training will. Doch viele Eltern fragen sich: Kriege ich überhaupt eine Bescheinigung über den Test? Ja, die gibt es. Und die Nachfrage ist schon am ersten Tag groß.

Rottweil - Wie so oft in diesen Corona-Zeiten ist alles mit heißer Nadel gestrickt. Erst am Freitag wurde bekannt, dass Schüler künftig mit einem negativen Test in der Schule 60 Stunden lang "Zutritt zu allen zulässigen Angeboten" erhalten können, wie es von Seiten der Landesregierung heißt. Damit soll – zu Recht – vermieden werden, dass sich Kinder und Jugendliche ständig testen lassen müssen.

