G9 in Nagold Abi am OHG wieder in neun Jahren - Was sich ändert

Die Landesregierung hat entschieden. Ab dem kommenden Schuljahr soll das G9 an den allgemeinbildenden Gymnasien zur Normalform werden. Was das für das OHG in Nagold bedeutet, und worauf sich Schüler und Lehrer vorbereiten müssen, darüber klärt Schulleiter Ulrich Hamann auf.