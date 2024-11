Verkehr im Zollernalbkreis: So hoch sind die Blitzer-Einnahmen, das steckt dahinter

1 Ein modernes Gerät steht an der Geislinger Vorstadtstraße. Hier gilt aktuell Tempo 30. Foto: Dick

Schick und schlank und gar nicht so unauffällig stehen sie am Straßenrad: Die Blitzer, die vom Landkreis „bewirtschaftet werden“, wie es im Fachjargon heißt, sind modernisiert worden. Sie kosten eine ganze Stange Geld, haben dafür beide Fahrspuren im Visier, machen weniger Arbeit und bringen Kohle rein.









Link kopiert



Ein Straßennetz von gut 650 Kilometern Gesamtlänge durchzieht den Zollernalbkreis. Davon unterhält der Kreis etwa 210 Kilometer. Hier und da steht auch mal ein stationärer Blitzer. Diese Blitzer – so war jüngst im Ausschuss für Umwelt und Technik zu erfahren – wurden alle modernisiert. Wo sie stehen, was sie können und wie viele Knöllchen-Kohle in die Kreiskasse fließt – wir haben bei Landratsamt in Balingen nachgefragt.