Nachgefragt im Kreis Calw Corona-Test ohne Symptome: Geht das?

"Glauben denn die Verantwortlichen nicht, dass auch im Nordschwarzwald die Eltern und Großeltern sehnlichst auf den Weihnachtsbesuch der Kinder und Enkel warten?", schrieb uns ein Leser aus Calw und schimpfte: "Selbst wenn es Einschränkungen bei der Zahl der Standorte gibt, wäre es doch für viele, die ihre Eltern und Großeltern zu Weihnachten besuchen möchten, eine Chance, die Risiken zu verkleinern, dass diese Weihnachten die letzten für die besuchten Senioren sind. Zum Schutz ihrer Angehörigen würden bestimmt Interessierte auch längere Wege fahren, um solch einen Schnelltest zu machen." Sein Fazit: "Es drängt sich einem der Eindruck auf, dass die Einwohner im Landkreis Calw weniger und langsamer geschützt werden als in anderen Gebieten."

Doch nicht nur Angehörige, die einen zur Risikogruppe gehörenden Verwandten besuchen wollen, sehnen sich nach Schnelltests. Auch vor einem Flug – ob Geschäftsreise, Urlaub oder in einer Fernbeziehung – muss ein negativer Corona-Test vorgelegt werden. Anders als in Großstädten gibt es im Kreis Calw bislang keine privaten Testzentren. Die drei vorhandenen Testzentren in Calw, Nagold und Dobel werden vom Landkreis betrieben. Doch kann man sich dort überhaupt ohne Symptome testen lassen?

Kein vorrangiges Ziel

Tobias Haußmann, Leiter der zentralen Steuerung des Landratsamtes, sagt auf Nachfrage unserer Zeitung: "Grundsätzlich ist zu beachten, dass die durch den Landkreis betriebenen Testzentren das Ziel haben, möglichst viele infektiöse Personen zu finden, um sie anschließend zu isolieren und damit die Ausbreitung der Infektion zu verhindern. Es ist somit nicht das vorrangige Ziel der Testzentren, Personen für private Vorhaben freizutesten. Dementsprechend werden aktuell in den Testzentren des Landkreises Calw nur Personen mit Symptomen getestet oder Reihentestungen in Alten- und Pflegeheimen durchgeführt." Je nach Kapazitäten und Nachfrage teste man aber auch symptomfreie Kontaktpersonen sowie Haushalts- und Familienangehörige.

Die Kapazität in den drei bestehenden Testzentren in Calw, Nagold und Dobel reiche laut Haußmann bislang aus. Ein viertes Testzentrum sei daher nicht geplant. Im Normalfall, so der Landratsamt-Sprecher, erhalte man dort innerhalb von ein bis zwei Tagen einen Termin. Ein Test kostet den Bürger 170 Euro. Nur bei bestimmten Voraussetzungen wird die Gebühr von der Krankenkasse übernommen. Wer keine Symptome hat, muss in der Regel selber zahlen.

Anfragen von symptomfreien Bürgern, die sich testen lassen wollen, gebe es laut Haußmann momentan viele. Er warnt deshalb: "Je nach Testaufkommen in den Laboren kann nicht garantiert werden, dass das Testergebnis rechtzeitig vorliegt. Insofern empfiehlt das Landratsamt eine vorherige Anfrage beim Hausarzt oder bei den Testzentren am Flughafen."

Viele Tests für Reisende

Die Hausärzte im Kreis Calw sperren sich nicht dagegen, symptomfreie Patienten vor einem Flug zu testen. Adrian Hettwer von der Kreisärzteschaft Calw sagt: "Gerade vor den Weihnachtstagen haben wir für viele Reisende Schnelltests und PCR-Tests über unsere Praxis durchgeführt. Terminlich hat das grundsätzlich gut geklappt, außer wenn die Menschen sich auf den letzten Drücker gemeldet hatten. Dann wurde es manchmal sehr knapp, da auch die Labore überlastet sind."

Dennoch sei – genau wie in den Testzentren des Landkreises – auch bei den Arztpraxen nicht üppig Zeit vorhanden, um symptomfreie Patienten zu testen. Hettwer, der eine Praxis für Innere und Allgemeinmedizin in der Calwer Lederstraße betreibt, zeigt auf: "Da bei den niedergelassenen Ärzten 90 Prozent aller Corona-Fälle detektiert werden, sind wir primär mit der Erkennung und Therapie von akut erkrankten Corona-Patienten beschäftigt. Aktuell haben wir auch viel mit Fragen zur Corona-Impfdurchführung im Landkreis zu tun und verrichten unseren Dienst an der Corona-Abstrichstelle auf dem Wimberg. Dann sind wir ja auch noch als Hausärzte mit der Versorgung der übrigen akut und chronisch kranken Menschen und mit Hausbesuchen beschäftigt." Ohnehin mahnt der stellvertretende Vorsitzende der Kreisärzteschaft, der auch im Calwer Gemeinderat sitzt: "Schnelltests bieten eine 95-prozentige Sicherheit, bedürfen einer hohen Viruslast und sind nur für ein kurzes Zeitfenster der Corona-Infektion aussagekräftig. Es wird abgeraten, sich ausschließlich darauf zu verlassen."

Nur Momentaufnahme

Darauf verweist auch Landratsamt-Sprecher Haußmann: "Sowohl PCR- als auch Antigen-Schnelltests bilden nur eine Momentaufnahme ab. Allerdings ist die Validität der Ergebnisse der PCR-Tests nach unseren Erfahrungen deutlich höher als der Schnelltests. Dennoch bleibt auch ein PCR-Test eine Momentaufnahme. Die Infektiosität der getesteten Person kann schon zum Zeitpunkt des Vorliegens des Ergebnisses eine andere sein." Der Leiter der Zentralen Steuerung beim Landkreis sagt deshalb: "Grundsätzlich entbinden diese Tests nicht von der Einhaltung der AHA-Regeln. Die Gefahr der Sorglosigkeit im Falle eine negativen Schnelltests halten wir für ernstzunehmend und kann sehr kontraproduktiv sein. Dazu sind dem Gesundheitsamt bereits einige Beispiele mit schlimmen Folgen bekannt."

Dennoch: Zusammen mit dem DRK arbeitet das Landratsamt derzeit an einer Schnellteststrategie, die sich "kurz vor dem Umsetzungsstart" befindet, wie Haußmann sagt. Symptomfreie Bürger habe man dabei allerdings nicht im Auge. Haußmann: "Vor allem sollen Pflegeheime bei der Durchführung von regelmäßigen Schnelltests unterstützt werden."

Länder ohne Reisewarnung

Nur für ganz wenige Regionen Europas spricht das Auswärtige Amt derzeit keine Reisewarnung aus. Auf dem europäischen Festland gibt es nur noch in Griechenland, Finnland, Norwegen und Österreich Regionen, die nicht als Risikogebiete eingestuft sind. Hinzu kommen ein Großteil der griechischen Inseln, die britische Isle of Man und die Kanalinsel Guernsey sowie die zu Dänemark gehörende Insel Grönland. Eine aktuelle Übersicht über die Risikogebiete gibt auch die Risikoliste des Robert-Koch-Instituts. Unter anderem in Österreich gilt eine digitale Registrierungspflicht.

Regeln für Reiserückkehrer

Seit 14. Januar gelten strengere Einreisebedingungen für Reiserückkehrer: Wer aus einem Risikogebiet einreist, muss dann innerhalb von 48 Stunden nachweisen, dass er sich nicht mit dem Coronavirus infiziert hat. Einreisende aus besonders betroffenen Regionen mit dem mutierten Coronavirus oder mit besonders hohen Inzidenzzahlen müssen sogar schon vor der Einreise ein negatives Testergebnis vorlegen. Bei einem positiven Testergebnis müssen die Betroffenen in Quarantäne.n Tests in Bayern kostenlos

Testwillige können sich an vielen Flughäfen gegen Gebühr testen lassen. Die Kosten liegen bei rund 130 Euro für den PCR-Test und 70 bis 80 Euro für den Antigen-Schnelltest. Nur in Bayern sind die Tests kostenlos. Wer sich testen lassen will oder muss, sollte entsprechend Zeit einplanen, da es zu längeren Wartezeiten kommen kann.