Die Hochzeitssaison nimmt Fahrt auf. Und es stechen besondere Termine hervor. Doch sind diese immer noch gefragt? Und wie oft wird geheiratet? Wir haken beim Standesamt in Rottweil nach.

Der Frühling ist endlich da, die Temperaturen steigen – und damit auch die Zahl der Heiratswilligen. In den warmen Monaten werden die meisten Ehen geschlossen.

Der beliebteste Monat scheint sich allerdings nach hinten zu verlagern. 2014, so zeigen Statistiken, war es noch der Mai. 2023 war es der Juni und im Jahr 2024 war der August mit 46 829 Eheschließungen in Deutschland der Monat mit den meisten Hochzeiten.

Und traditionell stechen immer wieder besondere Daten heraus, an denen manche Paare gerne heiraten – vielleicht auch, um den Hochzeitstag nicht zu vergessen. In diesem Mai gab es beispielsweise den 5.5. 2025 und der 25.5. 2025 steht noch bevor – wie gefragt sind derartige Termine in Rottweil? Und wie entwickelt sich der Trend zum Heiraten überhaupt?

Auf Nachfrage bei der Stadtverwaltung gibt Pressesprecher Tobias Hermann Auskunft. Die Zahl der Trauungen ist demnach relativ gleichbleibend. Es sind etwa 120 bis 150 pro Jahr.

Überraschend wenig Interesse

Am 5.5. habe es zwei Trauungen gegeben – „das ist für diesen Termin sehr wenig“, zeigt sich der Sprecher überrascht. Der 25.5. sei gar nicht angefragt worden. Das war bei kuriosen Daten in vergangenen Jahren schon anders.

Und dann ist da natürlich noch der Wochentag. In der Regel kann man in Rottweil freitags heiraten und an einem Samstag im Monat. Am 5. 5. – das war ein Montag – habe man jedoch eine Ausnahme gemacht.

Ein prächtiger Saal

Und wo kann in Rottweil standesamtlich geheiratet werden? „Man kann im Ratssaal im Alten Rathaus standesamtlich heiraten, andere Locations gibt es nicht“, erklärt Hermann.

Mit dem prächtigen Ratssaal hat Rottweil allerdings schon einen wirklich besonderen und festlichen Raum zur Verfügung. Als barrierefreie Variante steht das Büro des Abteilungsleiter im Erdgeschoss zur Verfügung, dies sei ein bis zweimal Jahr erforderlich.

Hochzeit auf dem Testturm

Auf Nachfrage erklärt Hermann außerdem, dass es durchaus schon Anfragen bezüglich anderer Locations gegeben habe – „aber wirklich kuriose Anfragen hatten wir keine“.

Eine besondere Location hat Rottweil dann aber doch – wenn auch nicht für die standesamtliche Hochzeit, sondern für freie Trauungen: 2018 fand die erste Hochzeitsfeier auf dem Testturm statt – in 232 Metern Höhe.