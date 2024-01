Das sind die beliebtesten Vornamen in Rottweil

1 Welche Babynamen waren wohl in Rottweil am beliebtesten? Das Standesamt hat es uns verraten. Foto: heim_ stock.adobe.com/Montage: Karayel

Wie nennen frisch gebackene Eltern in Rottweil ihren Nachwuchs? Welche Namen liegen inzwischen ganz vorn in der Beliebtheitsskala? Wir haben nachgefragt.









Link kopiert



Spätestens im Kindergarten stellt sich meist heraus, ob in einem Jahrgang ein Name ganz besonders beliebt war – dementsprechend viele kleine Exemplare springen dann in der Gruppe umher.