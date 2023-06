1 Gegen Leerstände in Schwenningen – hier der ehemalige Sport Müller in der Uhlandstraße – wird angekämpft. Foto: Marc Eich

Oft schreibt die Schwenninger Innenstadt eher negative Schlagzeilen. Zu leer, zu unbelebt, zu trist. Derzeit wird jedoch seitens der Stadt an vielen Maßnahmen gearbeitet, die den Zustand beenden sollen. Der GVO kämpft mit an vorderster Front – das ist seine Meinung zu den geplanten Maßnahmen.









Egal wo man hinschaut, das Thema Innenstadt ist derzeit in aller Munde. Erst kürzlich wurde die Innenstadtgestaltung auf der Südwest Messe thematisiert und viele Pläne wurden vorgestellt. Mit WLAN-Hotspots etwa will man die Bevölkerung zum Verweilen in die Stadt einladen, in Schwenningen soll ein Stadtstrand für eine gute Atmosphäre sorgen.