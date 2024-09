Nachgefragt beim DRK Nagold/Wildberg: „Welttag der Ersten Hilfe“ - das bedeutet es, ein Helfer zu sein

1 Ernst Feil (von links), Kai Reetz und Tobias Kalmbach erzählen von ihren Erfahrungen als Helfer vor Ort. Foto: Menzler

Jeden zweiten Samstag im September ist der „Welttag der Ersten Hilfe“. Er soll hervorheben, wie wichtig diese ist. Besonders wissen das die Helfer vor Ort, die oftmals die ersten Retter in einem Notfall sind. Darum hat unsere Redaktion mit dem DRK Nagold/Wildberg und den HvOs geredet.









Link kopiert



Sie sind meist die ersten, die zur Stelle sind, die ersten, die als gerufene Retter kommen, und die ersten Helfer in der Not. Seit vielen Jahren gibt es das Konzept der „Helfer vor Ort“. Warum sie gerade jetzt Thema sind? An diesem Samstag ist der Welttag der Ersten Hilfe.