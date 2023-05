Bereits am Dienstagmorgen war gegen vier Uhr in Onstmettingen – genauer: im Bereich Hohberg und im Süden des Ortsteils – der Strom für eine Stunde ausgefallen. Das bestätigte Stefanie Burggraf von den Albstadtwerken auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten. Als Grund dafür nannte sie eine Störung im Mittelspannungsnetz der Albstadtwerke.

Folgefehler verursachen weitere Ausfälle

Im Nachgang zu diesem Stromausfall am Dienstag, so Burggraf weiter, sei es in der Nacht zum Mittwoch zu drei Folgefehlern gekommen, die erneut die Onstmettinger zu spüren bekamen – und dazu Haushalte in Tailfingen und Truchtelfingen. Die Ursache dafür war laut Burggraf eine Störung an den Stromkabeln: „Um 2.37 Uhr führte ein so genannter Doppelerdschluss zu Stromausfällen in Teilen von Onstmettingen und Tailfingen, und um 2.51 Uhr kam es dann noch zu einem weiteren Kurzschluss, der zu einer Abschaltung eines Stromkreises in Truchtelfingen führte.“ Ungewöhnlich oder gar ein Anlass zur Sorge sei das nicht: Wenn der Stromkreis unterbrochen werde wie am Vortag in Onstmettingen, dann, versichert Burggraf, komme es öfters im Anschluss zu Folgefehlern.

Störung nach knapp zwei Stunden behoben

Indes konnten die Mitarbeiter der Albstadtwerke die Stromversorgung nach jeweils anderthalb bis zwei Stunden durch Umschaltmaßnahmen wieder herstellen. „Die Fehler werden seit Mittwoch früh geortet und im Anschluss repariert“, erklärte Burggraf und zeigte sich zuversichtlich, dass es keine weiteren Störungen geben werde. Mit völliger Gewissheit versprechen könne sie das allerdings nicht.