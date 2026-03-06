Carmen Klitzsch-Müller spielt als Betriebsratschefin von Daimler Truck Stuttgart eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des Ein-Milliarde-Euro-Sparpakets. Ihr Zwischenfazit.
Vor knapp einem Jahr hat sich der Gesamtbetriebsrat von Daimler Truck unter der Leitung von Michael Brecht mit der Geschäftsführung des Lkw-Herstellers auf Maßnahmen zur Kostensenkung geeinigt. Das Unternehmen will insgesamt eine Milliarde Euro bis 2030 sparen. An der Kompromisslösung zum Sparpaket „Cost Down Europe“ hat auch Carmen Klitzsch-Müller als Betriebsratschefin des Daimler-Truck-Standorts Stuttgart mit der Zentrale in Leinfelden-Echterdingen einen großen Anteil.