Die Kleiderkammer in Dietersweiler verzeichnet weiterhin eine hohe Nachfrage. Jetzt hat sie neue Helfer dazugewonnen.

„Mittlerweile engagieren sich sechs ehrenamtliche Personen für die Kleiderkammer“, wird Ortsvorsteher Marius Dölker in einer Mitteilung der Stadtverwaltung zitiert. Der Ortschaftsrat, die Ortschaftsverwaltung und das Team der ehrenamtlichen Helfer haben die gemeinsame Trägerschaft für das soziale Projekt.

Derzeit kommen regelmäßig zwischen 15 und 20 Personen, hauptsächlich aus Freudenstadt und Umgebung, berichtet Dölker. Sie können sich in der Kammer kostenlos mit Kleidung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene eindecken. Einen Nachweis ihrer Bedürftigkeit brauchen sie nicht vorzulegen. „Die Schwelle wurde bewusst niedrig gehalten“, so der Ortsvorsteher. Dazu gibt es als ergänzendes Angebot Spielzeug und Küchenartikel.

Waren werden gespendet

Bei allen Waren handelt es sich um Spenden. Wer die Kleiderkammer mit Spenden unterstützen will, kann sie während der Öffnungszeiten freitags von 15.30 bis 17.30 Uhr abgeben. Die Kleiderkammer befindet sich in der ehemaligen methodistischen Kapelle in der Briegelstraße 20. Das Gebäude bietet rund 250 Quadratmeter Nutzfläche.

Geschaffen wurde die Einrichtung zu Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mit dem Ziel, die Flüchtlinge von dort zu versorgen. Das Angebot steht jedoch allen Bedürftigen offen.